'La isla de las tentaciones 4' calienta motores. Telecinco ya anuncia la cuarta edición del reality que pone a prueba el amor y la fidelidad de las parejas y que, una vez más, será conducido por Sandra Barneda.

Grabado en República Dominicana, cuatro parejas volverán a dividirse entre Villa Playa y Villa Montaña rodeados de solteros y solteras ávidos de nuevas experiencias. Entre ellas se encuentra una pareja canaria: Alejandro y Tania, de 31 y 32 años, respectivamente y que llegan procedentes de Las Palmas de Gran Canaria.

Alejandro y Tania llevan 2 años de relación. El Mister España 2015 y exconcursante de GH VIP 4, conoció a la que considera la mujer de su vida en un certamen de belleza, donde ella participaba como candidata y él como jurado. En aquel momento se inició una conexión que un año después se consolidaría dando comienzo a su relación.

La pareja asegura que la relación entre ambos es "absolutamente perfecta" y que no hay nada ni nadie que pueda con ellos hasta el punto de tener como único objetivo en la isla, demostrar que cuando hay amor, no existe tentación.

Las otras tres parejas

El programa de Telecinco, además de la pareja canaria, anunció otras tres: Josué y Zoe; Darío y Sandra y Nico y Gal.la.

Josué y Zoe (de 26 y 22 años), de Marbella, se conocieron en el programa 'Mujeres y Hombres' y llevan 6 meses juntos. Tras un inicio complicado, marcado por los celos y las traiciones, esta explosiva pareja llega a 'La isla de las tentaciones' para poder avanzar en su relación y dejar sus miedos atrás. El temor a una posible infidelidad ha complicado su llegada a la isla hasta el punto de que la propia Zoe se negó en rotundo a poner a prueba su relación. Finalmente, Josué y la necesidad de superar por fin sus celos, la animaron a sumarse a una experiencia que marcará para siempre sus vidas y su relación.

Darío y Sandra (ambos de 22 años) llevan 1 año y medio juntos y son de Alicante. Sus inicios fueron dispares. Mientras que Darío se enamoró perdidamente de Sandra, ella tuvo dudas respecto a él, aunque finalmente terminó por descubrir que sus sentimientos eran más fuertes de lo que pensaba. Actualmente, aseguran que su relación vive uno de sus mejores momentos, aunque Darío sigue creyendo que para avanzar necesita que Sandra confíe plenamente en él mientras ella se ve incapaz de olvidar la fama de mujeriego que arrastra el que ahora es el hombre de su vida.

Nico y Gal·la (de 22 y 24 años), de Castellón, llevan 2 años y medio de relación. Nico, futbolista profesional, conoció a Gal·la y se enamoró completamente de ella y, aunque a Gal·la también le gustó, su relación no comenzó como él habría querido. Gal·la entendió que su historia no iba en serio hasta el punto de ser desleal a Nico con dos de sus compañeros de equipo. Esta traición supuso un antes y después para ellos y especialmente para Gal·la que terminó por darse cuenta de que realmente estaba enamorada de él. Finalmente decidieron darse una nueva oportunidad y ahora se suman a 'La isla de las tentaciones' para saber si realmente están hechos el uno para el otro y dejar, por fin, los errores del pasado atrás. Nico lo tiene claro: no habrá más oportunidades para Gal·la: si le falla, se terminará para siempre.