Son los protagonistas del momento y sus palabras son las más buscadas por toda la prensa del corazón nacional.

Antonio David Flores y Olga Moreno están inmersos en una tormenta mediática sin precedentes después de que se filtrase la separación del matrimonio tras más de 20 años de amor.

Flores y Moreno ocupan, desde hace una semana, todas las portadas de la prensa rosa española y ninguno de los dos se ha pronunciado aún sobre el divorcio más inesperado de los últimos meses.

La pareja, que llevaba 12 años juntos y tenía una hija en común, han transitado por infinidad de altibajos que, o afianzaban la relación, o era una unión destinada al fracaso.

La noticia llega, además, envuelta en un sinfín de filtraciones que señalan que la ruptura de la pareja se debe a una nueva infidelidad que el padre de Rocío Flores habría cometido con la periodista de El Programa de Ana Rosa, Marta Riesco.

La separación es un hecho y ambos lo han comunicado ya a sus familiares ya amigos, pero lo que nadie esperaba es que el ya ex matrimonio uniera fuerzas para no soltar prenda sobre la verdadera relación que existe entre ellos.

De hecho, diversos medios apunta a que tanto el ex guardia civil como la ganadora de Supervivientes 2021 han llegado a un acuerdo que tiene un motivo que ha despistado a todos por la supuesta mala relación que existe entre ellos adía de hoy.

Extraña estrategia

Según apunta el periodista Sáúl Ortiz, la pareja habría tomado el camino del mutismo absoluto ante la recomendación de los abogados de Antonio David Flores.

Los representantes del ex marido de Rocío Carrasco han pedido a los protagonistas del divorcio del año que no suelten prenda, que no se manifiesten y que no digan nada hasta nuevo aviso.

"El matrimonio estaría cumpliendo, a rajatabla, el acuerdo o pacto de silencio que han sellado siguiendo las directrices del abogado de Antonio David. Quieren demandar", escribe Ortiz en el medio para el que trabaja.