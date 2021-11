Bertín Osborne niega que tenga una nueva ilusión en el terreno amoroso. El presentador, que en enero se separó de Fabiola Martínez después de 20 años de relación, ha desmentido la información que publica este miércoles la revista Semana en su portada.

Según el citado medio, el rostro de Telecinco lleva cinco meses viéndose con Chábeli Navarro, una joven de 34 años con pasado televisivo. Además de participar en la tercera temporada de 'Perdidos en la tribu', también se animó a buscar el amor en 'Mujeres y hombres y viceversa'.

La publicación afirma que la andaluza se ha convertido en "la nueva ilusión" de Bertín y que ambos mantienen una "incipiente relación", aunque matiza que es "pronto para hablar de noviazgo". Sin embargo, el protagonista de la historia mantiene que no es cierto.

"Es una vergüenza", afirma en declaraciones a la revista Hola, donde subraya que no está "enamorado" y que no tiene ningún interés en encontrar pareja: "Hasta picotear me aburre, he cambiado muchísimo". Bertín quiere dejar claro que solo ha visto a Chabeli "una vez" en su vida. "Eso fue hace dos o tres meses. Después nunca más", aclara en Vanitatis.

Bertín Osborne se encuentra volcado en 'El show de Bertín', el espacio de entretenimiento que presenta en Canal Sur y que recientemente ha dado el salto a Telemadrid, como avanzó en exclusiva YOTELE.