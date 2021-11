Antonio David Flores continua inmerso en su particular cruzada contra Mediaset España y Sálvame.

El que fuera colaborador del programa más exitoso de la cadena liderada por Paolo Vasile no piensa parar hasta restaurar lo que cree que le han robado desde el formato vespertino de Telecinco y se mantiene firme en su decisión de "desenmascarar" al espacio de las tardes de la cadena.

Tras anunciar que contaría su verdad gracias a su nueva faceta de youtuber, el ex guardia civil ha publicado en Youtube su primer vídeo que lleva por título 'Yo me rebelo'.

Inmerso en un auténtico huracán mediático al salir a la luz su divorcio de la ganadora de Supervivientes 2021, Olga Moreno, Flores ha colgado en su canal un vídeo de casi 8 minutos de duración en el que habla de las últimas noticias acontecidas sobre su vida y del tratamiento que se le ha dado por parte del programa de La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame.

Un vídeo en el que, lejos de amilanarse, Antonio David ataca sin piedad al programa y sus colaboradores, pide un boicot por parte de los anunciantes del mismo y se encomienda a la mismísima ministra de Igualdad, Irene Montero, para que "se haga justicia".

Una gravísima acusación

Pero esto no es todo.

No contento con ello, Antonio David Flores da un paso más allá y acusa al programa de "racismo" por, según él, reírse de toda la raza gitana "de la que tengo sangre y a la que estoy muy orgulloso de pertenecer", asegura el ex marido de Rocío Carrasco.

"Lo que habéis hecho vosotros es estigmatizar a la raza gitana, vinculáis hechos delictivos a la condición de ser gitano. Yo me rebelo", afirma.

"Mi madre es paya, tengo sangre gitana y estoy muy orgulloso de ello, tengo una familia intachable y somos muchísimos y nadie puede decir nada de ellos. Lo que se ha hecho hoy con mi familia no tiene perdón, lo que se ha hecho hoy con una etnia como la gitana no tiene perdón. Eso que ha hecho hoy 'Sálvame', 'La Fábrica de la Tele', esos que defienden el colectivo del LGTB y los demás colectivos y son abanderados de ellos, hoy han fomentado el racismo y el odio" relata el ex colaborador del programa.

Petición a Irene Montero

Muy indignado por todo lo que está ocurriendo, el padre de Rocío Flores y de David Flores ha hecho un llamamiento a la ministra de Igualdad, Irene Montero, para que salga en su defensa e intervenga la justicia ante lo que considera un "daño irreparable".

"A toda esta gente ya que por lo visto aquí en España se permiten cosas que en el resto de Europa no se permiten, espero que la justicia veo esto y ahora sí, después de 7 meses, le pido a la ministra de Igualdad que revise esto, que tome las acciones oportunas, correspondientes a su cargo y que realmente haga justicia, esto no se puede permitir, hasta aquí" sentencia.

El vídeo de Antonio David Flores está a punto de alcanzar las 100.000 visitas en sus primeras horas en la plataforma de vídeos.