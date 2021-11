Uno de los programas más vistos por la audiencia ha vuelto a la parrilla televisiva. Antena 3 estrenó este viernes, 6 de noviembre, la novena edición de 'Tu Cara Me Suena' con acento canario por partida doble: los exconcursantes de Operación Triunfo, la grancanaria y ganadora de la última edición Nia Correia y el tinerfeño Agoney.

El resto de los participantes de esta nueva edición son David Fernández, Eva Soriano, Loles León, Lydia Bosch, María Peláe, César y Jorge Cadaval y Rasel van a luchar sin descanso para convertirse en el sucesor de Jorge González, ganador de la edición anterior.

Manel Fuentes vuelve al frente de este formato musical y vuelve a estar acompañado de un jurado formado por Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer.

Con ocho temporadas a sus espaldas y 10 años de historia, el talent show presentado por Manel Fuentes ha comenzado con un espectacular homenaje a Raffaellà Carrà ya que ella "representaba a la perfección el espíritu del programa por su alegría, libertad y sentido del espectáculo".

La grancanaria Cristina Ramos, Lorena Gómez, Melody y Roko han interpretado alguno de los temas más conocidos de la gran Rafaella Carrá. Además, algunos de nuestros exconcursantes más queridos, como Carolina Ferre, Arturo Valls, Xuso Jones, Falete, Blas Cantó, la Terremoto de Alcorcón, Soraya y Nerea Rodríguez, junto a Manel Fuentes y el jurado de ‘Tu cara me suena’ se han atrevido con ‘Fiesta’.

Nia Correia

En cuanto a esta primera toma de contacto respecto a las imitaciones, Nia Correia no ha defraudado y ha derrochado fuerza como Alicia Keys en 'Empire State of Mind'. La concursante ha dejado el listón muy alto para las siguientes galas.

Para interpretar al personaje que le toca, Nia necesitaba mucha magia y ha viajado a un sitio misterioso como Persia en su vídeo-presentación. Su deseo era salir a disfrutar y hacer disfrutar al público: “Quiero hacerlos volar como… una alfombra mágica”.

La grancanaria ha tenido que ponerse delante de un piano para cautivar al jurado en la piel de Alicia Keys.

Agoney

El tinerfeño Agoney ha sido el encargado de inaugurar el escenario al meterse en la piel de The Weeknd para enfrentarse a sus 'Blinding lights'. El exconcursante de ‘Operación Triunfo’ ha demostrado su potencia vocal y se ha ganado el aplauso del público.

“Lo de cantar para mí no es ningún problema”, aseguraba Agoney, pero se lamentaba porque no llevaba muy bien lo de actuar antes de viajar a la Antigua Roma porque para él “el plató de ‘Tu cara me suena’ es como un coliseo” y él, un gladiador.

Valoración final

Rasel gana la primera gala de la novena edición de 'Tu cara me suena'. El artista sevillano se alzó este pasado viernes con el triunfo después de realizar una brutal imitación de Måneskin con 'Zitti E Buoni', canción con la ganaron la última edición del Festival de Eurovisión 2021, defendiéndose bastante bien con la complicada letra en italiano que tiene.

El ranking general tras esta la primera gala queda así: Rasel: 22 puntos; María Peláe: 22 puntos; Nia: 21 puntos; Agoney: 19 puntos; Eva Soriano: 16 puntos; Loles León: 14 puntos; Los Morancos: 12 puntos; Lydia Bosch: 10 puntosy cierra la clasificación David Fernández con 8 puntos.

Con respecto a las imitaciones de la próxima gala, Nia imitará a Lil Nas X, Agoney será Pitingo, David Fernandez será Opus, Lydia Bosch actuará junto a Beatriz Luengo gracias a la casilla de 'Original y Copia', Los Morancos se transformarán en Ricchi e Poveri, Loles León se meterá en la piel de Cecilia, Eva Soriano homenajeará a Georgie Dann, Maria Pelaé tendrá el reto de ser Miley Cyrus y Rasel, ganador de esta primera gala, será Dani Martín.