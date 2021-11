Belén Esteban cumplía este martes 48 años, por lo que 'Sálvame' preparó una sorpresa a una de sus colaboradoras estrella. La de Paracuellos recibía una visita al programa que la dejaba desconcertada. Y es que, tal y como reveló, no conocía de nada a la persona que había acudido a felicitarle en directo.

Al principio, la tertuliana tenía ciertas sospechas de quién se podía tratar, ya que es consciente de los juegos que se trae el programa con sus colaboradores. Sin embargo, Belén se quedó desconcertada con la invitada que acudía con un mensaje muy cariñoso.

Una tal África dedicaba unas emotivas palabras a la colaboradora y le recordaba sus supuestas fiestas juntas: "Te quiero y lo sabes, eres muy grande por dentro y por fuera", exclamaba ella. Belén Esteban se quedaba en blanco: "¿Quién es? ¡Que no la conozco!", decía Belén cuando la invitada entraba a plató.

La supuesta amiga llegaba con unos globos que marcaban un 51 en lugar de los 47 que cumplía Belén. "¿No me conoces? ¡No me lo puedo creer! ¡Benidorm! ¡Las calas! ¡Las noches! ¡Las fiestas!", insistía ella. "Alberto tío, esto no me hace gracia a esta señora no la he visto", se quejaba Belén ante el director del programa. Finalmente desde el programa confesaban que se trataba de una broma y que la invitada era una actriz.