La visita de Isabel Díaz Ayuso al plató de 'El hormiguero' no ha defraudado. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido a todas las preguntas de actualidad planteadas Pablo Motos, entre las que ha destacado la referente a su controvertida gestión de las personas fallecidas por Covid en las residencias de mayores durante el principio de la pandemia sanitaria.

"En Madrid se trató cada cadáver con cariño, respecto y con grandísimo dolor. De hecho, para ellos tenemos una placa puesta en la Real Casa de Correos, sobre todo para los que fallecieron solos. Entonces, abrir eso, ¿de qué sirve? No es cierto de que ahí hubo dejación por más que lo hayan llevado a los tribunales o lo hayan querido politizar. El tiempo está demostrando que es así", aseguró Ayuso en su respuesta.

La dirigente también aseguró que se han tumbado comisiones de investigaciones en toda España, añadiendo posteriormente que siempre "ha habido una lupa constante" sobre Madrid: "Me hace gracia que lo que no se ha hecho en otras comunidades, se haga aquí, y que los mismos, según la comunidad autónoma, lo permitan o no".

"Hay que tener un cuenta que la densidad de la Comunidad no es la misma que otras autonomías. Solo en el Metro de Madrid circulan tantos viajeros como ciudadanos tiene País Vasco. No es lo mismo gestionar la pandemia en una región que en otra. Somos 7 millones en un territorio muy 'chiquinino'", argumentó durante su intervención.

Posteriormente, Díaz Ayuso aseguró que, cronológicamente, la Comunidad de Madrid fue el primer lugar de España y tercero en el mundo en el que entró el coronavirus, cuando el primer caso confirmado se diagnóstico en la isla canaria de La Gomera a finales de enero de 2020: "Cuando reaccionamos y dimos el paso adelante, porque aquí nadie hacía nada, el virus había entrado en las residencias, en las casas, en todas partes".

"Lo que pasó en las residencias es lo mismo que pasó en las casas, con la salvedad de que allí los geriatras eran los que decidían las decisiones que se tomaban. No quiero que se abra una comisión de investigación para decirles a las familias que la muerte de su familiar se podía haber evitado porque es mentira. Es ahondar en un dolor innecesario y porque todas las personas que han muerto en Madrid lo han hecho de la mano de un sanitario, en casa o en una residencia. Esos 15 días fueron un tsunami", aseguró Ayuso.