"Este es el último vídeo que voy a hacer por ahora".

Con estas palabras, la actriz canaria Isabel Torres, que encarnó a Cristina Ortiz, 'La Veneno', en la última producción de Los Javis para Atresmedia, ha colgado un desgarrador vídeo en su perfil de Instagram en el que anuncia la peor de las noticias.

Sacando fuerzas de flaqueza, Torres ha querido compartir con sus seguidores y seguidoras el momento de salud en el que se encuentra tras llevar luchando contra un cáncer de pulmón desde 2018.

Isabel, visiblemente cansada y emocionada, confesaba que "he estado muy malita y quería decirles como estoy. He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital".

Sin embargo, la canaria, de 52 años, abanderada de la lucha contra la transfobia, anunciaba la más triste de las noticias: "Me han dado dos meses de vida. Si lo supero bien y sino, la vida es así", confesaba la actriz muy afectada mientras compartía esta impactante y devastadora noticia para sus fans.

"Quería agradecerle a toda la gente que ha estado ahí. Sobre todo, a todos ustedes, a todos mis fans, que ha estado al lado mío, que han estado apoyándome. Quiero darle las gracias a mi familia, a mis primas, a Maru, a todos. A todos los que han estado siempre arropándome", dice una serena Isabel.

"El dolor es lo peor que llevo"

Antes de despedirse de sus seguidores, Isabel Torres quiso compartir con sus seguidores cómo están siendo estos momentos. "No saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo, pero es lo que hay. Me duele mucho, mucho, mucho", retrata la actriz.

"El vídeo es simplemente para decirles que les quiero mucho", reconoce agradecida Isabel.

Al final del desgarrador y emotivo vídeo, Isabel quiso despedirse de sus seguidores con un esperanzador mensaje. "La vida es muy bonita y hay que vivirla. Gracias de corazón a todo. Ha sido maravilloso compartir vida con ustedes, en radio en televisión."

Además, Isabel quiso dejarle una bonita promesa cargada de amor y cariño a todos sus fans. "Si salgo de esta, me volveré a conectar y si no salgo, ha sido un placer conocerlos, estar con ustedes, vivir, y vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Un beso enorme, cuídense muchísimo y nos vemos pronto si Dios quiere y si no, nos vemos en el cielo".

Mucha fuerza, Isabel.