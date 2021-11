"La entrada de la enfermedad en mi vida fue un jarrón de agua fría", confesó este sábado por la noche la actriz grancanaria Isabel Torres en el 'Sálvame Deluxe'. En un programa que resultó muy emotivo, la artista, que padece cáncer de pulmón en fase terminal, fue sorprendida con la entrega en directo del Premio Ondas que ganó en 2020 por la interpretación del papel de Cristina 'La Veneno' en la serie 'Veneno'.

Isabel Torres reconoció que "no sabía qué hacer" cuando le dijeron que tenía cáncer y que lo que le dio "valor para seguir adelante" fue pensar que estaba rodando la serie de su vida. Se siente orgullosa del trabajo realizado, que "va a quedar para que la gente tenga conciencia de lo difícil que es ser transgenéro".

Durante el programa tuvo palabras de agradecimiento para el grupo canario de cáncer de pulmón y su oncólogo, el doctor Delvis Rodríguez, quien le aplicó el tratamiento de inmunoterapia que le permitió "pasar ocho meses estupendos" dentro de su enfermedad. Explicó que tuvo que parar el tratamiento por una reacción adversa y "el cáncer cogió la revancha".

Destacó que, en su situación, "se mira a la muerte de frente y asusta". Sin embargo, "voy a estar totalmente preparada para marcharme tranquilamente", aseguró Isabel, quien a través de las redes sociales ha divulgado y normalizado su enfermedad. A principios de esta semana subió su último vídeo, en el que reveló que le quedan apenas "dos meses de vida".

En marzo de 202, en pleno rodaje de la serie 'Veneno' recibió el diagnóstico del cáncer de pulmón. Desde ese momento, lo hizo público.

La periodista Chelo García-Cortes elogió su comportamiento. "Es admirable que nos hagas ver tu dolor", le dijo.

Todos los colaboradores de 'Sálvame Deluxe' se pusieron en pie varias veces durante la entrevista a Isabel Torres para aplaudirle. Las lágrimas también afloraron tanto por parte de Isabel como de los colaboradores y a María Patiño, que conducía el programa en ausencia de Jorge Javier, se le quebró la voz de emoción en varias ocasiones, la primera de ellas con el recuerdo a su padre y a Mila Ximénez, ambos fallecidos de cáncer.

Las alusiones a Mila Ximénez, a quien le diagnosticaron el cáncer de pulmón que la mató casi a la vez que a Isabel Torres, estuvieron presentes en el programa.

Isabel, quien hizo un repaso de su vida, comentó que ha sentido la necesidad de despedirse y de pedir perdón a muchísimas personas de su vida, entre ellas a sus exparejas.

"Estoy muy agradecida a lo que me ha dado la vida", declaró, recordando que se ha sentido muy querida y apoyada. "Tuve la oportunidad de tener dos madres y mi madre adoptiva me hizo el ser humano más feliz del mundo", señaló. No ocultó que lo ha pasado mal, pero también ha podido saborear las mieles del éxito profesional. "He tenido grandes amores y cosas tan maravillosas que solo puedo dar las gracias", apuntó.

Una Isabel comprometida con "sacar la mejor versión" de sí misma, reconoció que no le gustaba Cristina 'La Veneno', pero que aprendió a amarla "a través de sus heridas" y sobre todo comprendió que "ella caminó para que nosotras pudiéramos correr".

Los momentos top del programa, los más emotivos, fueron la entrega del Premio Ondas, los vídeos donde se la ve recibiendo otros reconocimientos y los mensajes enviados por sus amigos, entre ellos los Javis, directores de la serie 'Veneno'.