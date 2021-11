La emisión de 'La isla de las tentaciones 4' ha tenido en los últimos días a Alejandro Nieto como uno de sus protagonistas absolutos. El modelo realizó una serie de comentarios sobre su novia canaria, Tania, que indignaron en redes sociales, aunque la gota que colmó el vaso llegó con sus palabras sobre la bisexualidad. Según expresó se quedó "tocado" al enterarse que una compañera de su pareja lo era.

"Yo sé que ella es muy luchadora por el tema de homosexuales, se ha criado en Canarias y le gustan las galas Drag, es muy liberal. Pero nunca me ha comentado que haya tenido apetito sexual por otra mujer", asegura.

“Yo sé que, una vez en Erasmus, en un juego, se comió la boca con una chica o se dio un chico y me dijo que no le llegó a gustar”, contaba, “Si ha probado y no le gustó, no va a volver a probar”, remató.

Las otras tres parejas

El programa de Telecinco, además de la pareja canaria, anunció otras tres: Josué y Zoe; Darío y Sandra y Nico y Gal.la.

Josué y Zoe (de 26 y 22 años), de Marbella, se conocieron en el programa 'Mujeres y Hombres' y llevan 6 meses juntos. Tras un inicio complicado, marcado por los celos y las traiciones, esta explosiva pareja llega a 'La isla de las tentaciones' para poder avanzar en su relación y dejar sus miedos atrás. El temor a una posible infidelidad ha complicado su llegada a la isla hasta el punto de que la propia Zoe se negó en rotundo a poner a prueba su relación. Finalmente, Josué y la necesidad de superar por fin sus celos, la animaron a sumarse a una experiencia que marcará para siempre sus vidas y su relación.

Darío y Sandra (ambos de 22 años) llevan 1 año y medio juntos y son de Alicante. Sus inicios fueron dispares. Mientras que Darío se enamoró perdidamente de Sandra, ella tuvo dudas respecto a él, aunque finalmente terminó por descubrir que sus sentimientos eran más fuertes de lo que pensaba. Actualmente, aseguran que su relación vive uno de sus mejores momentos, aunque Darío sigue creyendo que para avanzar necesita que Sandra confíe plenamente en él mientras ella se ve incapaz de olvidar la fama de mujeriego que arrastra el que ahora es el hombre de su vida.

Nico y Gal·la (de 22 y 24 años), de Castellón, llevan 2 años y medio de relación. Nico, futbolista profesional, conoció a Gal·la y se enamoró completamente de ella y, aunque a Gal·la también le gustó, su relación no comenzó como él habría querido. Gal·la entendió que su historia no iba en serio hasta el punto de ser desleal a Nico con dos de sus compañeros de equipo. Esta traición supuso un antes y después para ellos y especialmente para Gal·la que terminó por darse cuenta de que realmente estaba enamorada de él. Finalmente decidieron darse una nueva oportunidad y ahora se suman a 'La isla de las tentaciones' para saber si realmente están hechos el uno para el otro y dejar, por fin, los errores del pasado atrás. Nico lo tiene claro: no habrá más oportunidades para Gal·la: si le falla, se terminará para siempre.

'La isla de las Tentaciones' arrancó su cuarta temporada en Telecinco y lo hizo liderando. Sin embargo, el reality anotó el peor estreno de las cuatro ediciones del formato: 16,9% y 1.930.000 espectadores. Sin ser un mal resultado, y superando también al estreno de 'La última tentación' en septiembre (16,3% y 1.866.000), lo cierto es que no se puede comparar al estreno de la primera temporada (23,2% y 2.978.000) y sobre todo de la tercera (25,2% y 3.012.000) el pasado mes de enero. La segunda opción fue la serie 'ACI' en Antena 3, que se mantuvo bien con un 12,6% y 1.536.000 fieles.

