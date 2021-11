Parecía increíble pero ha ocurrido.

Después del que dice que ha sido "el peor año de su vida", Antonio David Flores y Jorge Javier Vázquez se han visto las caras en el juzgado por una demanda que el ex colaborador de Sálvame ha interpuesto a la Fábrica de la Tele por despido improcedente tras darse a conocer la supuesta violencia de género ejercida por parte del ex guardia civil contra la hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco.

Un juicio que el ex colaborador esperaba como agua de mayo y que ha provocado el reencuentro entre ambos en los madrileños juzgados de la calle Princesa de Madrid. Acompañado por Miquel Rodríguez, uno de los directores del espacio televisivo, Vázquez apareció en el enclave judicial parapetado tras unas gafas de sol negras para prestar una declaración que se prolongó durante una hora.

Ahora, unos días más tarde, el presentador de Mediaset ha roto su silencio y ha adelantado a una conocida revista cómo fue el encuentro con el que fuese su compañero de plató.

"¿Vamos a dar voz ahora a Antonio David?"

En una entrevista exclusiva que ha concedido el de Badalona, Vázquez asegura que "no me gustaría tener que entrevistar a Antonio David porque estaría haciendo algo que no es correcto" y se pregunta "¿Vamos a dar voz ahora a Antonio David para decir que eso es mentira? Ha tenido veinte años para demostrarnos todo eso y no lo ha hecho, ha tenido que venir su exmujer para desmontarlo con papeles".

Tras esta reflexión, Jorge Javier señala que "hemos tenido a Rocío Carrasco enseñando todo tipo de pruebas contando su historia y hay cosas que ya no admiten ningún tipo de debate" zanjando así cualquier tipo de posibilidad de una conversación con el ex guardia civil.