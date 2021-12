A pesar de que el asunto no se trató en su día, Mediaset ha decidido abordar el caso de la muerte de Mario Biondo, el que fuera marido de Raquel Sánchez Silva. 'Todo es verdad' se centró en la investigación por el fallecimiento del cámara italiano, lo que ha dado pie a que 'Sálvame' también incluyera ayer una mesa para intentar esclarecer sí verdaderamente Biondo se suicidó o murió asesinado como defiende su familia.

Cuando los hechos ocurrieron en 2013, la cadena guardó silencio ya que Sánchez Silva era una de las presentadoras de la casa. Sin embargo, Mediaset Italia sí ha contado con numerosos programas dedicados al caso. Esta semana el grupo decidía abordar el asunto que implica directamente a una extrabajadora de la casa. Es por ello que ayer Risto Mejide quiso dejar claro su "respeto" hacia la presentadora, a la que la familia del cámara ha señalado en varias ocasiones.

"El programa se ha puesto en contacto con Raquel, se le ha contado lo que el programa va a contar, se le ha invitado al programa. Ella ha escuchado, ha guardado silencio, ha dado las gracias por invitarla y ha declinado la propuesta", explicó el presentador del espacio, que mandaba un mensaje al principio del programa.

El presentador recalcó "el absoluto respeto personal y profesional que tanto este presentador como todos los miembros del equipo tenemos hacia la figura de Raquel Sánchez Silva". "Como extrabajadora de esta casa, como excompañera y como compañera de otra cadena. Esto no va de Raquel Sánchez Silva, ni de su valía profesional ni como persona", dijo sobre la ahora presentadora de TVE. "Los juicios no se hacen en televisión, sino en los juzgados. Aquí no vamos a determinar si es culpable o inocente", señaló el conductor.

El espacio contó por primera vez con la madre de Biondo, que como era de esperar hizo alusión a Raquel Sánchez Silva: “Nunca hemos dicho que Raquel mandara a nadie a matar a Mario. Yo siempre he dicho que ella no nos está ayudando a buscar la verdad. ¿Por qué no nos ayuda?", expresó.

“En España, hemos presentado la solicitud de reapertura y Raquel se opuso en dos ocasiones. Si tú tienes la conciencia tranquila y no tienes nada que ocultar, ¿por qué te has alejado de la familia?”, dijo durante otro momento de la entrevista.