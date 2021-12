El desenlace de 'La casa de papel' nos está dejando multitud de reacciones y de despedidas a los personajes que han hecho historia en la ficción española y mundial. Una de las más destacadas ha sido la de Álvaro Morte, que ha querido decirle adiós a El Profesor, personaje que ha interpretado durante más de cinco años en la serie, con un mensaje de agradecimiento publicado en su perfil de Instagram.

"Mis superhéroes favoritos siempre fueron Batman y Superman… Hasta que te conocí a ti. Gracias por todo, gracias por tanto. Hasta siempre, Sergio. Hasta siempre, profesor", expresa el actor en esta publicación, que acumula más 1,2 millones de 'me gustas' y muchas respuestas como la del propio perfil de Netflix: "El Profesor que todos querríamos tener siempre".

Dejando aparte este emotivo mensaje, preguntado por YOTELE en la rueda de prensa de estos últimos capítulos de la serie, Álvaro Morte hizo balance de lo que ha significado para él el hecho de hablar interpretado a El profesor en las cinco temporadas de la serie: "Ha sido mucho tiempo de disfrute. El Profesor me ha dado muchas cosas muy bonitas y de todas ellas me quedo con el trabajo que he podido disfrutar estando codo con codo con gente maravillosa. He podido aprender muchísimo. Más allá del fenómeno, cuando en un futuro mire atrás me quedo con ese trabajo de campo que ha sido el rodaje día a día con unos compañeros y textos maravillosos".

"No se deja la puerta abierta a una nueva temporada"

Este pasado 3 de diciembre, la serie de Vancouver Media ('El embarcadero') regresó a la plataforma para despedirse definitivamente de sus fans con sus cinco últimos capítulos con un desenlace cerrado del atraco al Banco de España. "El final de 'La casa de papel' es el final de 'La casa de papel'. No se deja la puerta abierta a una temporada 6 o 7, aquí culmina la historia", aseguró Jesús Colmenar, director de la serie.

"En el primer volumen (de la quinta temporada) manejábamos la épica de la guerra, y en este segundo manejamos una épica emocional de los personajes en la que alcanzan sus clímax", aseguró Colmenar, añadiendo que "hasta el último capítulo de 'La casa de papel' el puzzle no se termina de cerrar y no acabas de entender lo que ha sido la serie en su conjunto".