Antena 3 ya tiene fecha para el estreno de su nuevo talent. ‘Lego Masters’ aterriza el próximo miércoles 15 de diciembre en el prime time de la cadena, enfrentándose así a 'La isla de las tentaciones' en Telecinco y a 'Lazos de sangre' en La 1.

Pero el grupo tiene confianza en ‘Lego Masters’, ya que lo definen como "uno de los formatos internacionales más adaptados en estos dos últimos años junto a ‘Mask Singer’ y ‘I Can See Your Voice’ (‘Veo cómo cantas’)", también adaptados por Atresmedia. Shine Iberia ('Masterchef', 'Maestros de la costura'), se encarga de producir esta versión junto a Atresmedia.

Al frente de ‘LEGO Masters’ está Roberto Leal, en el que es su segundo programa en prime time en Antena 3 tras 'El desafío'. Como ya informamos, el presentador de 'Pasapalabra' estará acompañado de Eva Hache y Pablo González como miembros del jurado, que se encargarán de valorar el trabajo de los constructores.

La pasión por Lego cuenta con miles de aficionados en todo el mundo y centenares de parejas se han presentado al casting de la primera edición de ‘Lego Masters’ en España. En esta espectacular competición participan las ocho mejores parejas de constructores del país, que derrocharán talento, destreza y creatividad en cada trabajo, realizado exclusivamente con LEGO. Solo una pareja se alzará con el título de Lego Masters España, obtendrá el trofeo del programa y ganará el premio económico de 50000 euros. Además, los ganadores y los duelistas obtendrán el privilegio de exhibir sus creaciones en la Flagship Store de LEGO, ubicada en Barcelona.