Carlota Corredera ha dejado a la audiencia boquiabierta tras compartir con ella una íntima y estremecedora confesión sobre uno de los aspectos más desconocidos de su vida.

La presentadora, que acaba de recibir un premio por su trayectoria profesional y por su defensa a ultranza de los derechos de la mujer, ha desvelado la enfermedad que padece desde hace unos años tras dar a luz a su hija Alba.

Corredera compartió su dolencia mientras hablaba del que se ha convertido en el bombazo del mes y la noticia más inesperada a poco más de 20 días para finalizar el año: el embarazo de María José Campanario.

En este momento se recordó que la mujer de Jesulín de Ubrique padece fibromialgia, una enfermedad que suscitó muchas preguntas en relación con el estado actual en el que se encuentra la esposa del torero.

Justo en este instante, Carlota Corredera se abrió en canal con su público y confesó la dolencia con la que convive y que le ha obligado a tomar una de las decisiones más duras de su vida.

No podrá tener más hijos

Al sentirse muy identificada por la situación que atraviesa Campanario, Carlota Corredera habló en Sálvame sobre uno de los temas más personales de su vida y ha desvelado la enfermedad que cambió su vida para siempre: la periodista padece preeclampsia.

"No lo he contado nunca en público lo de volver a ser mamá... Yo no voy a tener más hijos, no voy a volver a ser madre biológica, porque mi ginecóloga es mi diosa y me lo ha desaconsejado por una cuestión de salud, porque es lo que marca los límites. La salud de la madre. Las tres palabras que más escuché estando embarazada fue embarazo de riesgo. Al final vives atormentada con muchísimo miedo un sueño como era en mi caso", confesaba visiblemente emocionada la viguesa.

"Yo no voy a volver a tener hijos biológicos porque efectivamente tuve riesgo de preeclampsia, que es algo que puede acabar con la vida del bebé y con la vida de la madre en el último mes, que me estuve pinchando heparina todo el último mes. En esta situación yo creo que es un acto de responsabilidad, pero que cada circunstancia es un mundo. Yo es que conocí a mi marido a los 37 años, no todo lo controlas, y por suerte tengo una hija sana", proseguía con la voz entrecortada.

La decisión de Carlota se enmarca en una complicada enfermedad que se caracteriza por provocar una presión arterial muy alta que afecta a varios órganos, en especial al hígado y a los riñones.