Para sorpresa de muchos, el vocalista de Los Sabandeños, Besay Pérez, quedó eliminado en las semifinales del programa de 'La Voz' de Antena 3. El cantante canario escogió para la semifinal la canción 'Me enamoré de tí' protagonizando, una vez más, una emocionante actuación, tras haber sido la sensación en las fases previas. En sus actuaciones, Besay ha ido cambiando de género y estilo, desde el 'O Sole mío' de las audiciones a ciegas, hasta el 'María' de West Side Story, pasando por 'A mi manera'.

Las reacciones a su eliminación no se han hecho esperar, empezando por la del propio artista, que reconocía al final de su actuación que “yo entré aquí con un objetivo, que era vencer muchas cosas personales, y entré haciendo lírico y quería arriesgar y probar de todo. Ha sido un pedazo de viaje, y quería dar las gracias a todos, son unos máquinas, son personas antes que voces, y siempre he defendido que en este mundo, lo más importante no es el talento, sino ser buena persona y tener buen corazón”.

El emotivo mensaje de Los Sabandeños

A lo largo de la noche y de la mañana de este domingo se han producido más reacciones. Uno de ellos es la del grupo los Sabandeños, que hacía público este mensaje a través de sus redes sociales:

"Besay, querido compañero.

Es complicado expresar con palabras lo que nos has hecho sentir estos meses, pero si queremos elegir una, que defina el sentimiento general de todos nosotros, es el ORGULLO.

Orgullosos porque hayas enseñado el talento que hay en las voces de nuestra tierra.

Orgullosos porque hayas demostrado que con trabajo, y sacrificio, se puede llegar más allá de las fronteras de nuestro mar.

Orgullosos porque hayas reivindicado en cada momento, en cada actuación, a tus queridas ocho Islas Canarias.

Y orgullosos por sentir que las luchas contra los complejos, y las barreras personales, se ganan en el día a día. Eres un ejemplo de superación.

Malú, a ti te damos las gracias por habernos cuidado a nuestro niño, y por tu encomiable magisterio, que lo ha hecho crecer como artista, y como persona, y a La Voz Antena 3, por regalarle momentos que no olvidará en toda su vida.

Para nosotros, ya eres el ganador de La Voz."

La trayectoria de Besay en 'La Voz'

De 29 años y natural de Tenerife, es solista del grupo folclórico de 'Los Sabandeños'. Besay contó en su presentación en el programa que "se crió junto a sus abuelos y su madre porque su padre les abandonó cuando él y su hermano mellizo tenían apenas meses". Es tartamudo y "el único momento donde no tartamudea es al cantar", reconoce el cantante al que no le gusta que le encasillen en lo lírico, "porque también canta otras cosas", pero su potencial "lo saca principalmente en temas de grandes tenores". “Siempre he tenido el hándicap social de la tartamudez”, añade.

En las Audiciones a ciegas, se atrevió a interpretar el tema ‘O sole mío’ de Pavarotti y logró impactar a los cuatro coaches llevándose un merecidísimo pleno. Besay optó por sumarse al equipo de Malú.

En La Gran Batalla, cantó junto con Makiko Kitago y el Grupo TNT una versión increíble de 'A mi manera' de Il Divo. Una interpretación histórica en 'La Voz' donde el lírico y las armonías crearon una fusión única. Besay fue el único seleccionado para continuar a los Asaltos.

En los Asaltos, Besay Pérez se ganó un puesto en el equipo de Malú tras demostrar una vez más, que el lírico tiene cabida en ‘La Voz’. El talent interpretó con mucho cariño el tema ‘Abriré la puerta’ de David Bisbal y Alejandro Fernández enfrente mismo del artista almeriense.

Tal fue la impresión que, David Bisbal se subió al escenario para crear un momento único en ‘La Voz’ al unir su voz con la de Besay para interpretar el tema en el centro del plató. ¡Vaya conexión!

La voz personificada pisó el escenario de nuevo en el Asalto Final: Besay Pérez impresionó con una versión única del tango ‘Nostalgias’.

Tanto Malú como Beret, se quedaron boquiabiertos con el gran talentazo del concursante pero, más conquistó al público otorgándole el pase al Directo tras sus votaciones.

Finamente, en el Directo, Besay se ha atrevió con una versión del tema ‘María’ del musical West Side Story. El talent tinerfeño bordó su actuación y logró que Malú se decantase por elegirlo como el semifinalista dentro de su equipo. Además, Luis Fonsi dedicó unas emotivas palabras al talent compartiendo un mágico momento en ‘La Voz’: "Eres bueno de verdad, yo quiero compartir contigo".