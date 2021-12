El homenaje a Rocío Jurado continúa ocupando las escaletas de los principales programas de Telecinco. Todavía faltaban por conocer las impresiones de Rocío Flores, que este jueves ha opinado sobre el programa especial que organizó el equipo de ‘Sálvame’. Pero además, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado sobre la posibilidad de acercar posturas con su madre, Rocío Carrasco.

"Vi la primera parte en directo, luego dejé de verlo y el resto lo he ido viendo poco a poco", ha comenzado diciendo la colaboradora antes de compartir las sensaciones que le provocó el especial dedicado a ‘la más grande’: "Todo homenaje que se haga a mi abuela me parece súper bien y me sabe también a poco".

"Como nieta, considero que es la artista más grande que ha dado este país. Ojalá se le rindieran homenajes todos los días. Todo lo que tenga que ver con realzar la figura de mi abuela y recalcar su carrera artística me parece bien", ha asegurado.

Rocío ha confirmado que no recibió ninguna invitación para que fuera al homenaje, aunque ha reconocido que, en el caso de haberlo hecho, "probablemente tampoco hubiese ido". "Si ella me hubiese llamado, no hubiera tenido ningún tipo de inconveniente", ha dicho en referencia a su madre: "Si ella considera que la mejor manera de rendirle homenaje es de la manera que lo hicieron es cosa suya. Es respetable".

En cuanto a un posible acercamiento con Rocío Carrasco, la nieta de Rocío Jurado ha sido clara. "Cada vez estoy más perdida y entiendo menos. Sus hijos están aquí", ha dejado caer, a pesar de que Rocío Carrasco ya explicó en su documental el motivo por el que no tiene contacto con ellos.

Más adelante, después de asegurar que no tiene ningún recuerdo material de la artista, ha roto a llorar: "Estoy así porque en este caso me importa la figura de mi abuela y los recuerdos que tengo con ella". "Daría todo lo que tengo para poder volver a estar con ella. Esas pertenencias son suyas (de su madre), que haga lo que considere oportuno", ha finalizado.