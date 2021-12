Lydia Bosch gana su primera gala en la novena edición de 'Tu cara me suena'. La actriz y protagonista de series como 'Médico de familia' (Telecinco) consiguió el pleno de máximas puntuaciones del público y jurado del talent de Antena 3 después de realizar una muy brutal y asombrosa imitación de Marilyn Manson con el tema 'Sweet Dreams'.

"Estoy muy emocionado porque has enseñado una parte de ti que no había enseñado. Te has dejado ir. Tienes mi 12", le dijo Àngel Llàcer a Lydia Bosch tras presenciar su actuación en esta entrega del talent de imitaciones de Antena 3.

Como ganadora de esta séptima entrega del espacio de Gestmusic ('OT', 'Boom'), la actriz donó el premio de 3000 euros que consiguió a Sonrisas de Bombay, ONG que lucha pacíficamente contra la pobreza y por los derechos humanos, con especial énfasis en la trata de personas en diferentes zonas de India y Asia.