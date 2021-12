Santiago y Alicia vivieron una tensa cita en First dates. La pareja, que acudió al plató como todas, en busca del amor, no encontró apenas punto de encuentro durante toda la velada.

En un momento de la cita, Alicia afirmó que no es "ni feminista ni machista". "Para mí es igual", añadió. A lo que su acompañante, Santiago, respondió tajante que "lo que no podemos confundir es el feminismo con que sea algo contrario al machismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra".

"Yo no soy ni feminista ni machista. Para mí es igual". La cara de incredulidad de su cita, Santiago, hacía imaginar su respuesta: "Yo soy feminista", dijo él tajante.

"¿Sí? Pues yo no", contrarrestó ella, antes de atender a los argumentos de Santiago. "Lo que no podemos confundir es el feminismo con que sea algo contrario al machismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra", expuso.

Alicia no cejaba en su empeño: "No somos más las mujeres ni más los hombres", insistió. "El feminismo no reivindica nada de eso, ¿eh? El feminismo es un movimiento y el machismo es una actitud. No tiene nada que ver. Reivindica la igualdad en todos los aspectos", volvió a explicarle Santiago.

"Hay que abrir los ojos y darte cuenta de que la realidad social es la que es. Socialmente hay que evolucionar y ahí vamos con retraso", terminó de argumentar él.

Una conversación, sobre todo por la respuesta de él, que ha sido rescatada en las redes sociales, donde se ha hecho viral, dando pie a multitud de comentarios y a un cierto debate sobre el tema.