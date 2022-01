La novena entrega de 'La isla de las tentaciones 4' fue la más intensa de la edición debido a la cantidad de acontecimientos que ocurrieron. El reality comenzó con la decisión de Darío sobre su continuidad en el programa. 'El debate' ya había avanzado que el joven participante decidía marcharse del reality solo tras su hoguera de confrontación. Su pareja, Sandra, apostaba por lo mismo: "Con Rubo no creo que tenga más que una amistad fuera", reconoció ella sobre su tentador.

Pero más allá de esta ruptura, el gran cebo del capítulo de anoche era descubrir quiénes protagonizaban el primer trío de la historia del programa. Como el asunto ya se estaba comentando por los diferentes platós de Telecinco, muchos apuntaban a que sería Nico -dado su historial- el participante que caía en la tentación con dos solteras a la vez. De hecho, en la fiesta de la noche anterior Nico estuvo a dos bandas entre Rosana y Miriam. Sin embargo, muchos espectadores se llevaron una sorpresa.

El que encabezó el trío no fue otro que Álvaro. Todo ocurrió, para más inri, después de que Rosario pudiera ver una conversación del joven acerca de ella: "Es lo que más valoro de mi relación, hacerla feliz. Es una mujer espectacular, no lo he dicho lo suficiente. No sé cómo decirle que me perdone", le decía el de Elche a Nico. Sus palabras sorprendieron a ella, que rompía a llorar admitiendo que no se lo esperaba y quedándose algo descolocada.

Poco le duró la pena a Álvaro, que al rato volvía a las andadas, esta vez con Sabela y Rosana. Ambas ya habían dejado claro que no les importaba hacer un trío. Y así fue: Álvaro las vio besándose en el jacuzzi y decidió unirse. Finalmente los tres se marchaban a la habitación, donde se terminaron de dejar llevar y ocurrió lo insospechado.

"Nunca había hecho algo así. Ha sido innovador para mí pero me ha gustado", afirmaba Álvaro a la mañana siguiente y todavía sorprendido. Pero más sorprendido estaba Alejandro, que no dudó en hacerle saber lo que los espectadores también sentían: "Tú por el día llorando por tu novia y por la noche haciendo un trío, no hay quien te entienda".

Josué, "expulsado" de su hoguera

Como en anteriores ocasiones en el reality, la última hoguera antes de la final no contó con imágenes, sino con los participantes cara a cara con los tentadores de sus parejas. Cada uno de ellos eligió a su tentador favorito y así fue como Miguel se encontró con Nico o como Suso, que dijo venir en son de paz, le regaló una diadema con cuernos a Álvaro. La presentadora tuvo que frenar el enfrentamiento que se formó, ya que incluso Alejandro se levantó de su asiento para encararse con el soltero.

Por su parte, Josué recibió la visita de Simone, que le dejó claro que Zoe era "la única que no ha disfrutado nada de la experiencia, lo ha pasado fatal porque no confía nada en ti y un amor no se puede vivir así". Cada participante tenía la oportunidad de hacer tres preguntas al tentador de su pareja, una oportunidad que Josué rechazó. Es por ello que Sandra Barneda lo expulsó de manera inesperada de la hoguera: "Si no hay preguntas, la hoguera ha acabado para ti". Fue así como Josué abandonó contrariado la hoguera y sin poder saber nada más sobre su novia.