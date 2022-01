La paz ha llegado al Clan Campos después de unos meses en los que la mediática familia ha estado al borde del abismo.

Carmen Borrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio parecen haber puesto un punto y aparte en lo que a sus rencillas familiares respecta y, según ha compartido la propia Carmen, tía y sobrina se han dado una nueva oportunidad para que este 2022 sea completamente diferente al año pasado.

Algunas de las lindezas que se han profesado entre Borrego y Rubio destacan "la niña de la curva", "la cochera de Frankenstein" o "desquiciada", unas preciosas que se han dedicado durante meses delante de toda España y que han sido el detonante de la ruptura total de la familia.

Una familia que ha decidido encender la pipa de la paz estas navidades por el bien de las protagonistas y de la matriarca del clan, María Teresa Campos, quien reconoce haberlo pasado mal ante las televisadas disputas.

Sin embargo, Carmen Borrego ha confesado en Sálvame cómo ha sido la reconciliación con su sobrina y cuáles son las premisas del acuerdo al que han llegado para que esta situación no vuelva a sucederse.

Silencio en los platós

Una emocionada Carmen Borrego compartía con sus compañeros de programa que la reconciliación con su sobrina, Alejandra Rubio, fue de lo más natural y muy poco impostada. "Yo el día 31 había recibido un mensaje de Alejandra muy conciliador y yo la contesté igual. Era el momento de encontrarnos", explicaba la hermana de Terelu para contar cómo sucedió el encuentro.

"Tengo que decir que yo estaba muy nerviosa porque han sido unos meses... vamos a decir raros... pero el grado de felicidad de reencontrarme con mi familia no lo puedo describir", confesaba Carmen.

Tras esta confesión, Carmen desvelaba cuál ha sido el acuerdo al que han llegado para no volver a cometer el mismo error. "No puede ser que cosas que pasen en un plató de televisión al final afecten a la familia. Y eso sí lo hablamos las tres. Vamos a intentar que no vuelva a ocurrir", aseguraba.