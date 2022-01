La gran final de La Isla de las Tentaciones 4 ha llegado a Telecinco con las cuatro hogueras finales. Después de la experiencia en República Dominicana, los participantes se han visto las caras para responder a la gran pregunta que plantea el programa. ¿Estáis hecho el uno para el otro?

Cuatro encuentros de lo más variopintos con sorpresas, tensión, explicaciones y muchas imágenes para todos los protagonistas. Entre los que se encuentran los dos participantes canarios: Alejandro y Tania, que tuvieron un desgarrador final. “¿Cómo puedo amar a alguien que me trata de esta manera?”, se preguntaba Tania.

Una hoguera que ha sido toda una montaña rusa y en la que se ha visto a un Alejandro fuera de sus casillas. Mirando al suelo en todo momento, sin poder mantener la mirada a Tania, se estaba dando cuenta de lo ocurrido y no podía con su alma: “Creo que no puedo hacer nada para arreglarlo”.

Alejandro y Tania han vivido momentos de mucha tensión como cuando han podido ver las imágenes de la relación que ha mantenido la canaria con Stiven a lo largo de La Isla de las Tentaciones 4.

“¿Cómo puedo amar a alguien que me trata de esta manera?” - Tania

Pero Tania también ha tenido la oportunidad de expresar sus sentimientos: “Para mí el respeto es fundamental y me he dado cuenta que no lo tienes. Lo peor es que piensas que yo no me lo tengo. Jamás habría pensado que podrías hablar así de mí. No me lo puedo sacar de la mente”. La canaria ha reconocido que pensaba que al verlo se reanimarían sus sentimientos hacia él pero que no ha sido así: “No puedo estar con una persona que es así”.

Cuando Tania ha afirmado que quería irse sola de La Isla de las Tentaciones 4 ha sido cuando ha empezado un final desgarrador para ambos.

Las imágenes que confirman que siguen juntos

A través de sus cuentas de Instagram, los protagonistas de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones', van dejando pistas sobre el presente de su relaciones. Las normas del programa no les permiten hablar de su situación sentimental hasta que termine la emisión pero, a Alejandro y a Tania se les han colado algunos detalles que no han pasado desapercibidos para los seguidores del reality.

Un par de fotografías han sido las culpables de que sean muchos los que creen que la pareja ha decidido apostar por su relación. Ambos han subido unas instantáneas en el mismo lugar de vacaciones. De hecho, Alejandro acompaña la fotografía con un pie de foto en el que escribe "lugares increíbles en la mejor compañía".

Además, una fotografía escondía un detalle que no ha pasado desapercibido para los investigadores de las redes sociales. Un reflejo en sus gafas de sol escondía la imagen de Tania.

De momento, todo esto son especulaciones y habrá que esperar al reencuentro final para conocer la situación de la pareja pero, las señales son bastantes claras y al menos hace unas semanas Alejandro y Tania, pudieron disfrutar de unos días juntos.