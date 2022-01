Nia ganó este pasado viernes la gala 8 de la novena edición de 'Tu cara me suena'. La artista canario logró la unanimidad del jurado y del público después de emocionar con la imitación que realizó de Jennifer Hudson con 'One night only', uno de los tema más conocidas de la diva americana de la canción.

Nia debuta con fuerza en Tu Cara Me Suena El primero en llevarse una victoria fue Rasel, que también resultó vencedor en la Gala 6. Nia fue ganadora en la Gala 2, mientras que Agoney lo fue en el tercer y quinto programa. María Peláe consiguió la victoria en la Gala 4 mientras que Lydia Bosch consiguió el primer puesto en la séptima gala. Como ganadora de esta octava entrega de esta novena temporada, la cantante donó el premio de 3000 euros que consiguió a La Barandilla, una asociación sin ánimo de lucro formada por personas con discapacidad, familiares y profesionales de la salud, rehabilitación y reinserción social cuyos objetivos son Integración social y laboral de las personas con discapacidad y eliminación de obstáculos y barreras físicas, sensoriales y mentales, entre otros. 13 ¿Qué artistas imitarán en la Gala 9 de ‘Tu cara me suena’? La primera en pasar por el pulsador fue Lydia Bosch, que obtuvo Imelda Rivera. Agoney tendrá que enfrentarse a otro gran reto como es meterse en la piel de Bon Jovi. David Fernández, por su parte, será Pedro Marín mientras que María Peláe hará disfrutar al público mientras imita a Vanesa Martín. Loles León obtuvo la casilla de “Trae un amigo” para poder imitar a Alaska y Dinarama. Eva Soriano podrá ser por una noche Dua Lipa, mientras que Rasel tratará de volver a marcar la diferencia con Macaco. Los Morancos tendrán que meterse en la piel de Tatiana mientras que Nia será nada más y nada menos que Usher.