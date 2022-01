Paz Padilla podría tener sus horas contadas en Mediaset España.

La última tarde que ha vivido en Sálvame ha sido de las más conflictivas y duras que se recuerdan de toda la historia del programa. La presentadora lleva semanas en el punto de mira tras un polémico directo que hizo en Instagram unos días antes de dar las Campanadas 2021.

Unas declaraciones en las que la gaditana aseguraba que las vacunas no servían para nada, algo que levantó una gran corriente de críticas hacia la humorista llegando incluso a recibir palos por parte de sus compañeros.

Fue Belén Esteban la que más ha afeado a su compañera estas peligrosas declaraciones y el reencuentro entre ambas se produjo durante la tarde de ayer. Lo que ninguna de las dos esperaban era que fuesen a protagonizar una de las peleas más complicadas que se recuerdan. Un encontronazo que terminó con una grave acusación y con Paz Padilla abandonando el plató.

Sin embargo, lo que verdaderamente causó un gran impacto en la audiencia es lo que se dejó entrever en el plató del exitoso programa de las tarde de Telecinco una vez Padilla abandonó el programa.

La gran mentira de Paz Padilla

Al ser preguntada por Belén Esteban, la gaditana aseguró que el vídeo que protagonizaba había sido cortado, que estaba fuera de contexto y que había sido victima de los haters en las redes sociales.

Esta explicación, lejos de convencer a la de Paracuellos, la encendió aún más y le espetó a la presentadora que ella no creía en las vacunas. Una acusación que provocó la salida de Paz de plató y, en este momento, saltó la gran bomba.

En medio de diferentes comentarios de los compañeros, Kiko Matamoros aseguró que "Paz no me convence porque creo que la pregunta que le hacen sobre si está vacunada, no contesta". Es con esta frase cuando Belén Esteban estalla y carga contra sus compañeros por ser cómplices de una realidad que, según ella, todos saben y nadie se atreve a decir.

"Aquí muchos saben la verdad y no lo están diciendo. Si lo decimos y lo hablamos todo, lo decimos todo. Es muy fuerte. Se están diciendo cosas que son mentira y al final la que queda mal es Belén Esteban" espetaba al borde la lágrima la colaboradora. "La monto. Alberto (director del programa) no me tires que la monto", sentenciaba.

Con esta afirmación, todo parece apuntar a que el programa ha confirmado (sin decirlo) que Paz Padilla no está vacunada y por lo tanto, este podría ser el motivo de sus polémicas palabras.