La corriente de pensamiento de los antivacunas está presente en prácticamente todo el mundo. En México, un reputado presentador de informativos estalló recientemente contra todos aquellos que se niegan a ponerse el fármaco contra el coronavirus con un mensaje directo contra todos ellos en el que expresó su postura de forma tajante.

Leonardo Schwebel, presentador del informativo mexicano El Pulso, quiso tratar el asunto con tono simpático, en un primer momento: "Son unas moscas y a las moscas no se les convence de ser abejas. A las moscas les gusta estar en la popó, pues quédense en la popó. No me importa".

El presentador también daba espacio a atacar a todos los que se oponen a llevar mascarillas: "Ponerse un maldito cubrebocas es una ciencia, necesitamos una licenciatura, una tesis", expresó en tono irónico.

Poco a poco la tensión aumentaba en su mensaje y su intensidad dramática crecía: "Sí me importa que no me contagien. Su libertad de ser imbéciles por no querer vacunarse no les da derecho a que me contagien", añadió.

Schwebel no dudó en cargar duramente contra los antivacunas: "La libertad no te da derecho a fregar al prójimo. Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, déjense de fregaderas (estupideces) y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas. Dejen de estar fregando (perjudicando) al mundo. Sí, tú, antivacunas, eres un imbécil. Ponte el cubrebocas", sentenció evidenciando la importancia del asunto en este punto de la pandemia.