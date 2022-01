La crítica de Monegal: Eurovisión, ‘perreo’ y ‘postureo’ sin fronteras

Se ha inventado TVE eso del Benidorm Fest para que les presten atención en la selección del tema y la criatura cantante para el Festival de Eurovisión del próximo mes de mayo. Hombre, llevo años considerando este evento televisivo como una especie de ‘kindergarden’ musical. Un parque infantil para tener entretenidos a los niños como cuando Julie Andrews entretenía a los hijos del aristócrata y militar Von Trapp haciéndoles cantar ‘Do-Re-Mi’ en ‘Sonrisas y lágrimas’.

Pero de ninguna manera pretendo denostar esta efeméride de canciones, coros y danzas transnacionales. Nada se le debe reprochar a quien ha decidido abrazar en este mundo el oficio de cantante. Es algo hermoso, totalmente inofensivo, aunque esté desafinando. Estas galas del Benidorm Fest las están presentando Máximo Huerta y Alaska. Conforman una pareja un poco extravagante. En la emisión del miércoles ella iba enfundada en impecable vestido de gala, y él en plan adolescente ‘teenager’, con una americanita de paño y debajo una camiseta blanca, de esas que te pones cuando vas a hacer gimnasia. Estéticamente hablando el golpe visual fue un poco estrafalario.

Los votos para elegir la canción siguen diseminados. El voto que deposita la audiencia desde casa solo tiene un 25% de peso en la decisión final. Eso lo han montado así porque están escarmentados de aquel año en que el pueblo decidió de verdad, al 100%, y salió elegido Rodolfo Chikilicuatre. ¡Ah! Las votaciones populares a veces dan unas sorpresas que provocan infartos en los que manejan el cotarro. A falta de ver las siguientes galas, por ahora hay consenso en señalar a la cantante Chanel como favorita. Como ella decía: "Cuando escuchas mi tema, te dan ganas de ‘perrear’ todo el rato". Estoy de acuerdo, el ‘perreo’ es el ‘mainstream’, la tendencia actual, y no solo en materia musical. El trío gallego Tanxugueiras también tiene grandes posibilidades. Les apoyan una legión de fans muy militantes, que cuando escuchan que cantan en gallego y catalán "Non hai fronteiras / No hi ha fronteres" entran en un grado de excitación notable.

Lo único que lamento es que al veterano dúo Azúcar Moreno ya lo hayan eliminado. Su tema ‘Postureo’ me parece muy actual. Liga con el de Chanel. Solo hay que ir mirando la tele cada día y darse cuenta que el ‘perreo’ y el ‘postureo’ es lo dominante.