Secret Story ha decidido jugar el devenir de su versión de anónimos a una nueva e inesperada carta.

El programa de convivencia que tiene como trama ir desvelando los secretos mejor guardados de sus habitantes no termina de convencer al gran público y, en las últimas semanas, han ido dando pequeños giros de guion para intentar captar la mayor atención por parte de la audiencia.

Ni las constantes disputas en la casa de Guadalix, ni las divertidas pruebas, ni las aplastantes y diferentes personalidades de los componentes de La Casa de los Secretos han conseguido despertar el gusanillo mediático en los espectadores, por lo que Mediaset y la productora del programa se han visto obligados a jugar sus cartas como mejor saben: haciendo uso de los rostros más conocidos de la cadena.

Pese a que la premisa fundamental de esta edición era centrar todo el protagonismo en crear nuevas figuras en el mundo de la televisión y que esta versión debe estar protagonizada por personajes anónimos, Secret Story ha abierto las puertas de su casa a un nuevo habitante VIP que ya ha pasado por ella y que pertenece a una de las sagas familiares más polémicas de nuestro país.

'Pantojismo' al rescate

Telecinco, pese a tener una relación 'amor-odio' con cierto sector de la familia Pantoja, ha vuelto a confiar en la saga más popular del país para levantar la audiencia de Secret Story.

Será el hijo de la tonadillera Isabel Pantoja, Kiko Rivera, el nuevo e inesperado concursante que volverá a vivir la experiencia en la casa. Rivera se incorporará al mismo juego que el resto de concursantes eso sí, durante cinco días.

"Estoy encantado de vivir de nuevo esta experiencia, aunque no sea para concursar. Estoy nervioso, porque yo no sé qué tiene esa casa que si vas bien allí, como yo fui, se viven las cosas de diferente manera y mola mucho. Además, me gusta que haya vuelto el tema de los anónimos, ver la cara que ponen cuando te ven, conocerles mejor... Intentaré dar lo mejor de mí, he estado pendiente hoy de la casa para enterarme y no veas cómo están las cosas", confesó el primo de Anabel Pantoja.