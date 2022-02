Pocas son las veces que Sonsoles Ónega suele manifestar su opinión sobre los temas de actualidad pero, en esta ocasión, un micro abierto ha hecho que la audiencia conozca cuál es su pensamiento sobre uno de los personajes de actualidad más polémicos de los últimos meses: Antonio David Flores.

El ex guardia civil continúa copando todos los titulares de los medios por sus idas y venidas familiares, sobre todo después de que se filtrase su supuesta separación de Marta Riesco y sus últimos intentos de retomar su relación con Olga Moreno.

Mientras comentaban en 'Ya es Mediodía Fresh' los últimos movimientos de la pareja, el programa emitió un vídeo en el que Antonio David Flores se refería a los medios de comunicación con unas palabras muy desagradables que han desatado un profundo malestar en la presentadora. El padre de Rocío Flores se refirió a los periodistas como "máquinas de picar carne" al considerarse víctima de un vapuleo constante por parte de los compañeros que quieren conseguir nuevas declaraciones del nuevo amor de Marta Riesco.

Una definición que despertó la ira de Ónega y que, pensando que su micrófono estaba cerrado, se relajó con sus compañeros de plató y soltó una frase con la que sentenció al ex colaborador de Sálvame.

Tajante y clara

Antes de que el micro abierto le jugase una mala pasada, Sonsoles se dirigió al ex guardia civil para afearle sus palabras. "Habla de los medios de comunicación como máquinas de picar carne. ¿Cuándo has decidido llamarles así, cariño? Porque claro, en fin… No solo ha trabajado aquí, sino que lo ha provocado. Y me voy a callar".

En este momento, en esos segundos previos a la emisión de un vídeo, se pudo escuchar como una enfadada Sonsoles le decía a sus compañeros su opinión sobre Antonio David. "Lo dice el picador de carne profesional", se escuchó decir a la comunicadora.