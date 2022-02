El Melodifestivalen sigue la búsqueda del representante de Suecia en Eurovisión 2022 con la celebración de su segunda eliminatoria. Junto a otros nombres conocidos por los eurofans como John Lundvik, LIAMOO o Lisa Ajax, Álvaro Estrella buscará el pase a la gran final de la mítica preselección sueca con 'Suave', un tema pop con importantes toques latinos que hará bailar a muchos en el país escandinavo y en muchas partes de Europa. YOTELE habla con el cantante sobre su participación en la edición de este 2022 del Melodifestivalen sueco.

Esta es tu tercera participación consecutiva en el Melodifestivalen, la cuarta si contamos la de 2014 con ‘Bedroom’, ¿cómo te sientes?

Me siento bien contento. Estoy muy agradecido por esta nueva participación y porque al público de Suecia le gusta este tipo de música latino pop.

Según la web del Melodifestivalen, ‘Baila baila’ fue uno de las canciones participantes de la pasada edición que mayor éxito comercial obtuvo.

Sí, fue la quinta canción más reproducida. Es divertido que haya tirado para arriba porque hay muchos latinos en Suecia, pero este estilo de música latina no es tan grande. Estoy muy agradecido de que pueda mostrar esta parte de Suecia en el Melodifestivalen, que es el programa número 1 aquí y lo ven millones de personas. Somos latinos suecos. Es bonito mostrar que existe este tipo de cultura en este país.

Los que hemos estado allí, sabemos el fenómeno social que genera el Melodifestivalen en Suecia cada año. En tu caso, como artista, ¿qué es lo que principalmente te motiva para presentarte a este formato?

Es una manera de mostrar nuestra música, nuestro arte y nuestra cultura sobre el escenario porque es el programa más visto en Suecia. Es una manera de impulsar una carrera musical. Estar en el Melodifestivalen es una puerta muy grande de cara a Europa. Es una oportunidad para decir ‘aquí estoy yo y esta es mi música’.

Háblanos un poco de ‘Suave’, la canción con la que competirás en esta edición del Melodifestivalen 2022

Es una canción sexy. Tiene mucha alegría y te entran muchas ganas de bailar. La canción habla de esa sensación cuando te ves por primera vez a esa persona con la que tú quieres bailar y encuentras una atracción. ¿Qué haces ante ello? ¿Vas a ir a bailar, te vas a tomar un café con ella…? ¿Cómo vas a interactuar con esa persona con la que sientes una atracción? Todo eso lo hemos escrito en una canción y salió bien.

O sea, que nos harás bailar como en tus anteriores canciones.

Por supuesto. Va a haber baile, fiesta y alegría, pero también pop. Es lo bonito de la música latina, que te hace bailar.

‘Suave’ está compuesta por ti junto a Joy Deb, Linnea Deb y Jimmy "Joker" Thörnfeldt. ‘Joker’ ha compuesto ‘Voices’ de Tusse, ‘El diablo’ de Elena Tsagrinous y ‘Baila Baila’, canción con la que competiste el año pasado. Me imagino que repetir con él es porque hay una gran y especial química entre vosotros.

Sí. Jimmy sabe qué es lo que yo quiero como artista. Sabe lo que suena y lo que pega. Él ha estado haciendo música a muchos artistas latinos en Miami. Escribe mucho con Pitbull y Enrique Iglesias. Él vino a Suecia por la pandemia, se quedo aquí y se planteó escribir algunas canciones para el Melodifestivalen, y fíjate los resultados.Para ‘Suave’, nos sentamos y vimos qué podíamos hacer para la tercera vez y salió muy bien, algo que creo que se va a demostrar ahora. Ojalá les guste a la gente, pero a mí me encanta la canción porque es otro tipo de Álvaro más sexy y maduro.

¿Tuvisteis claro que ‘Suave’ podría llegar a esta edición del Melodifestivalen?

La canción la hicimos el año pasado y era más para ver si la podíamos sacar en mitad del verano como un single. Después lo pensamos y llegamos a la conclusión de que esta canción podría ser algo para el Melodifestivalen. Entonces, enviamos la canción y entró, pero realmente no estaba pensada para competir. Era tan buena y pega tan fuerte que decidimos presentarla, y ahí está.

Participas en una segunda gala en la que competirás con John Lundvik, LIAMOO y Lisa Ajax, entre otros. ¿Cómo ves a la competencia?

Hay nombres muy grandes, pero no estoy pensando en eso. Trato de no ponerle energía a eso. Estoy concentrado en lo que voy a hacer yo en el escenario, hacerlo perfecto y pasarlo bien. Pienso en divertirme con mis bailarines porque eso se va a mostrar a través de las cámaras.

Además del Melodifestivalen, ¿sigues otras preselecciones para Eurovisión?

Sí, fíjate. El otro día, seguí el ‘Melodi Grand Prix’ de Noruega. Conozco a Frode (ganador de una de las semifinales del formato). Me puse muy contento por él. Nosotros trabajamos juntos en la actuación de Alexander Ryback en la edición de Lisboa 2018. Estábamos en el mismo equipo de Noruega. Él cantaba como corista y yo bailaba en el escenario. Entonces, le vi y me pondría súper feliz si él va también a Eurovisión. Él ha luchado mucho por su carrera y, como yo, siempre ha estado detrás de los artistas.

En España, somos muy de hacer promesas si se consigue algo. No sé si en Suecia también pasa pero, ¿tú también has hecho alguna promesa? ¿Qué harías si ganas el Melodifestivalen?

Mira, si gano y voy a Eurovisión, me voy a tatuar. No tengo ninguno, pero me pondré el nombre de mi hijo.

Para acabar, ¿por qué ‘Suave’ tiene que ganar el Melodifestivalen y representar a Suecia en Eurovisión 2022?

Es una canción que realmente representa esta parte de Suecia que son los latinos suecos. Es demostrar que hay suecos latinos que hacen música pop muy buena y que nosotros podemos representar a este tipo de Suecia. Ser un latino representando a Suecia por primera vez sería algo inmenso.