Ten TV abre una inédita ventana en abierto al mundo de Eurovisión. La cadena de Secuoya emite este sábado (18:30 horas) la gran final del Eesti Laul, el formato con el que Estonia elegirá a su representante en el certamen europeo de 2022 y que continúa un camino que se inició con un tuit que se hizo tan viral hasta llegar al punto de apostar por las preselecciones, un contenido eurovisivo que ni la propia TVE se había atrevido a dar en sus casi 61 años de historia en el festival. "Esto surgió de pura casualidad. Sacamos de pecho de cómo nació esto a través de una broma de nuestro CM, y fue así", afirma Rafael Herrera, director del canal de la TDT.

"Todo empezó con el vídeo de ‘Caso cerrado’ que se hizo viral de ‘Aquí se habla español’ y algún eurofan lo asoció a eso. Se vinculó a cómo a las canciones que van a Eurovisión se les obliga a que sea en español cuando, a lo mejor, estaban en inglés. CM empezó a promocionar el espacio y empezó a hacer una bola hasta que dijimos ‘Eurovisión en TEN’. Eramos consciente de que el festival no se podía, pero otra cosa sí", asegura el directivo.

A partir de ese tuit viral, Herrera y todo el equipo de TEN TV empezó a trabajar para llamar a las puertas de varias televisiones europeas para hacerse con los derechos de emisión, un proceso que se iniciaba por primera vez y que estaba lleno de incógnitas que empezaron a resolverse durante el trayecto: "Vimos una oportunidad porque no sabía emitido ninguna de estos formatos en España. Es cierto que para muchas cadenas generalistas no es un formato de larga duración porque es un único evento al ser una final, pero para nosotros era entrar en este mundillo de los eventos en directo con algo musical y eurovisivo. Es una apuesta importante porque no nos habíamos metido en algo así, pero la verdad es que desde que nos pusimos a trabajar en febrero del año pasado solo hemos tenido alegrías".

Para ser más exactos, el primer objetivo de TEN Tv en este camino tenía nombre sueco: el Melodifestivalen. La cadena intentó hacerse con los derechos de la preselección de referencia dentro del mundo eurovisivo después de ver el importante fenómeno social que se había originado en las redes sociales: "Lo intentamos por tres vías porque es verdad que lo urgente de la bola era averiguar cuanto antes si esto era posible. Buscábamos la posibilidad. Originariamente yo pensaba que esto no era posible porque no éramos miembros de la UER. Lo primero fue buscar en la página web de la SVT el contacto de comercial. Si veíamos que no contestaban, teníamos contacto con productoras que tenían socios en Suecia. Y gracias a decir que no nos contestaba a través de Twitter, porque también hicimos la búsqueda por ahí, alguien de producción del Melodifestivalen se puso en contacto con nosotros. Nos pasó un privado y a partir de ahí pudimos contactar con una persona de alto nivel dentro de la cadena".

"Al final de las redes sociales, hemos conseguido muchos contactos que nos ha ayudado a entablar la conversación. Una vez que hemos visto que es posible, hemos llamado a muchas puertas. Tenemos la agenda cargada de contacto eurovisivos", dice Rafael Herrera, que añade que el Melodifestivalen siempre es la prioridad número 1 de TEN Tv: "Tenemos una buena relación con ellos y yo confío que en un futuro podamos emitirlo. Es por lo que ha nacido esta historia y, obviamente, es una de las preselecciones por excelencia. Lo sabemos y lo seguimos. Es como el Santo Grial".

Una deuda pendiente con los eurofanes

El hecho de que las conversaciones entre la SVT sueca y TEN Tv no llegasen a buen puerto supuso un importante revulsivo para seguir apostando por las preselecciones, formatos de los que han aprendido muchas cosas, según reconoce el directivo. A partir de aquella lección, empezaron a llamar a otras puertas como, por ejemplo, las de Estonia, San Marino y Finlandia.

Tres meses después de esa desilusión, el canal de la TDT anunció que había llegado a un acuerdo con la televisión pública estonia para la emisión de la gran final del Eesti Laul 2022: "Sentíamos que habíamos decepcionado a mucha gente porque algunas personas nos acusó de jugar con los sentimientos de los eurofanes, cuando no fue así. Jugamos con nuestros propios sentimientos. Nosotros nos creíamos durante muchas horas que era posible. No recibimos un no inmediato, sino que fueron varias cosas que, al final, no se logró. Y efectivamente, no fue una ‘negativa’ inmediata, porque hemos conseguido el Eesti Laul y el UMK, pero es cierto que nos sentíamos en deuda con ellos".

"Para nosotros es un contenido muy atractivo que espero que sea el inicio de una larga historia dentro de Ten TV. No tenemos el miedo de que otra cadena apueste por este tipo de contenidos, pero hemos abierto la veda no solo en España, sino en Europa, y obviamente, Eurovisión no es de nadie. Va más allá de los derechos audiovisual o de una persona. Tiene que ser de todo el mundo. De eurofanes, de amantes de la música, de cualquier telespectador en general...", afirma Herrera, que también habla de esta apuesta como un "hito" en la historia de la televisión de nuestro país, tomándose las preselecciones como una Champions League o un Mundial: "Esto abre un camino muy interesante, no solo para nosotros, sino para TVE o para cualquier otra cadena".

"Muchas personas dirán a quién le va a interesar los derechos de una preselección en directo de unas canciones estonias fuera de Estonia. Obviamente no es una cosa que habitualmente puede pasar. Creo que gracias a nosotros muchas cadenas se van a plantear que se pueden emitir sus galas en otras cadenas europeas e intentar ganar fans a nuestras canciones de cara al festival. Creo que hay que aprovechar esta oportunidad y apoyar todas aquellas iniciativas de todas esas cadenas que quieran apostar por este tipo de contenido. Por eso no tengo miedo. Ojalá pudiese tener todas las preseleccciones que creo que hay, pero a lo mejor otra cadena puede, y no pasa nada. Yo estaré orgulloso de ser los primeros que lo hemos hecho. Entonces, ahí estará nuestra medalla y huella", añade el director de TEN Tv.

Durante la conversación, Herrera hace hincapié que Ten TV no quiere ni robarle protagonismo ni ha rivalizar con TVE, la cadena que participa en Eurovisión, a la que siempre van a tender una mano para remar a favor de él: "Cuanto más interés se genere por la final de Eurovisión que emiten, es mejor para ellos. Hemos venido a sumar protagonismo porque, al final, no vamos a emitir el festival. Nosotros vamos a ayudar que los fans del Eesti Laul o el UMK visite la emisión que haga TVE en mayo. En redes sociales siempre le hemos echado un cable. Es raro que una cadena recomiende ver otra pero es que realmente, al final, la competitividad en un festival, que es muy positivo, en el que se celebra la diversidad en muchos sentidos y la unión de países es como que no la hay competencia. Vamos a quedarnos con lo positivo. Es un momento histórico y hay que estar para disfrutarlo porque no sabemos si el año que viene será así. Quizás el año que viene hay otra pandemia y los planes se van a traste".

¡¡Enhorabuena a nuestros compañeros de @eurovision_tve por esa súper selección de artistazos!!



Nos encantan todos y, por supuesto, el #BenidormFest contará con todo el apoyo del CM de @TENtv que Eurovisión lo merece (y le da igual todo lo demás, jajaja)



¡Mucha suerte a los 14! https://t.co/Pcu1HJ7FHz — TEN TV (@TENtv) 10 de diciembre de 2021

Una apuesta con la que se quiere ir a más

La idea de Ten TV no es quedarse en las preselecciones que emitirá este año, sino ir mucho más allá: "Nuestra estrategia de cara a Eurovisión, si las circunstancias son idóneas una vez que tengamos los resultados de las preselecciones que vamos a emitir, es llamar a todas las puertas y decir que esto es posible, vendiéndolo como un escaparate más para dar a conocer las canciones de otros países. Es cierto que el que no sigue Eurovisión a diario llega a la final sin saber muy bien las historias de esas canciones. Pienso que es enriquecedor tener una información previa. Lo que hay que conseguir es que haya más adeptos del Festival".

"No es imposible, pero sería muy difícil que nos quitasen los derechos si queremos repetir. Hemos sembrado esto para que sea recurrente todos los años. Obviamente, si vemos que no funciona y el esfuerzo es mucho, pues a lo mejor no tenemos tanto apoyo para renovar. En principio, está todo sembrado para que crezca de cara al año que viene y crezca con más países", dice Rafael Herrera.

A falta de conocer los resultados en audiencias y en la clasificación en Eurovisión, lo cierto que Ten TV comienza emitir las preselecciones después de que su share haya aumentado un 58%, un crecimiento que esperan consolidar con esta apuesta: "Va a ser una percha que nos va a ayudar a plantear el contenido eurovisivo con más ganas. Es la prueba de fuego de saber si somos capaces de hacer algo relevantes estas preselecciones en España. Es un reto para nosotros. En términos de comunicación, obviamente, solo nos está dando alegrías. Cuando emitimos una promo de una preselección, suelen ser las promos más vistas del canal. Eso quiere decir que hay interés y convocatoria. Obviamente queremos arrastrar esto a durante todo el año y a años posteriores. Ten está aquí para sumar a Eurovisión y el festival nos está sumando. Ten es la cadena de lo posible. De momento, no nos está restando nada. ¿Por qué no vamos a ir a por más?".