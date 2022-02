Completamente inmerso en su recuperación tras haber pasado más de 40 días hospitalizado tras contagiarse por Covid-19, Antonio Resines vuelve a demostrar que es un hombre fuerte y lleno de vitalidad con muchas ganas de recuperar su vida anterior con la mayor rapidez posible. En esta ocasión el actor entró en directo a 'El Hormiguero' donde intercambió algunas palabras con su íntimo amigo Pablo Motos al que le confesó que lo ha pasado realmente mal.

Muy agradecido por las muestras de cariño que ha recibido por parte de muchos amigos y compañeros de profesión, Antonio ha destacado la importancia de la sanidad pública ya que, según sus propias palabras, se han salvado 80 personas de las 97 que había hospitalizadas.

Aún con las secuelas de la Covid-19 que permanecerán en su cuerpo durante más tiempo, el actor confiesa que necesita un andador para caminar, que sigue teniendo un 80% de atrofia y que, después de tanto tiempo de inmovilidad, ha perdido todo el músculo.

"Según entras te quitan el móvil, me estaba desgastando, estaba utilizando aire que me venía bien en esos momentos. Cuando estás mal te tienen que quitar el móvil, ganas algo de tiempo y de respuesta a la enfermedad" ha explicado Resines recordando el momento en el que entró al hospital. Tras compartir su experiencia, el actor no se quiere despedir de Pablo Motos sin mandar un mensaje muy claro para todos los espectadores: "Esto es muy serio, que todo el mundo se vacune y se lo tome en serio".