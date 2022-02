Cuatro meses después de la boda y dos semanas después de la ruptura, podrían sonar campanas de reconciliación entre Anabel Pantoja y el grancanario Omar Sánchez.

Una noticia que daría un giro de 180 grados a la historia que, durante las últimas semanas, ha copado todas las portadas y titulares de la prensa del corazón.

Pese a que la sevillana ha dicho que la relación está completamente rota y ambos han decidido emprender sus vidas por separado, una bomba detonada por Carmen Borrego en 'Sálvame' habría sido la causa por la que esta posibilidad ha saltado a la luz pública.

En los últimos días, Anabel se ha encargado de reafirmarse en su idea de no retomar su relación con Omar, y fue el grancanario el que hace unos días afianzó esta teoría con una estremecedora entrevista en la que desvelaba los motivos por los que la ya ex pareja decidió poner punto final a una relación que duró cuatro años.

Sin embargo, y sin desvelar aún el verdadero motivo que puso fin al amor entre la sevillana y el grancanario, parece que la joven se estaría planteando retomar su relación con el surfista aunque ninguno se ha pronunciado al respecto.

¿En qué punto se encuentra la relación de los tortolitos de Canarias? Esta ha sido la respuesta de Anabel Pantoja a las informaciones que apuntan a un nuevo intento de reavivar el amor entre la pareja.

¿Reconciliación a la vista?

Fue en plena emisión de Sálvame, y con motivo de la celebración del día de San Valentín, cuando se puso sobre la mesa la posibilidad de que Anabel y 'El Negro' pudiesen estar valorando la posibilidad de volver a estar juntos.

Un vídeo emitido en el programa con los mejores momentos de la pareja hizo que la cara de la colaboradora cambiase y que, incluso, se le escapase una sonrisa al ver las imágenes. En este momento, al ser preguntada por una posible reconciliación, la colaboradora e 'influencer' se vio obligada a aclarar cuál es su estado sentimental y el punto en el que se encuentra.

"Entiendo que para todos vosotros sea un shock, para mí lo han sido estos meses que he estado pensando y valorando", comenzaba diciendo la joven. "He estado hablando en publicidad con Lydia Lozano y me he emocionado porque pasan las semanas, pasan cosas, he visto detalles y ya está, obviamente ahora me vienen recuerdos y precisamente hoy haría cuatro años con él", confesaba despejando cualquier duda sobre un posible acercamiento de la pareja.

En este momento, Borrego aseguraba que sabía de primera mano que la joven habría dicho a su círculo más cercano que se arrepentía de haber tomado la decisión de separarse y, en este momento, Jorge Javier Vázquez le preguntó si estaría barajando volver a estar junto a Omar.

"No voy a responder delante de todo el mundo, ahora no tengo la cabeza como la tengo que tener, lo que quiero hacer ahora estoy segura de ello pero no sé que va a pasar mañana. Él ahora mismo quiere estar como está, hemos hablado, él esta bien, centrado y con su vida y no sabemos...", puntualizaba Anabel. "En algunas ocasiones le echo de menos, no os voy a engañar. He estado cuatro años con él, nos queremos muchísimo", zanjaba.