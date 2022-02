Anabel Pantoja sigue recuperándose de su ruptura con el grancanario Omar Sánchez.

La joven sevillana continua haciendo su vida lejos del ex concursante de Supervivientes pero, siempre que acude a su puesto de trabajo como colaboradora de Sálvame, tiene que enfrentarse a nuevas informaciones que surgen en torno a la situación sentimental de su ex marido.

La 'sobrinísima' ha dejado claro en más de una ocasión que siempre va a querer al hombre con el que compartió su vida durante cuatro años y con el que contrajo matrimonio en La Graciosa hace unos cinco meses, pero, la realidad es que la joven podría estar asistiendo a cómo su ex pareja rehace su vida con otra famosa del medio a la que conoció en el reality de supervivencia.

Una información que no ha gustado nada a la colaborador y que ha hecho que se pusiera muy nerviosa durante su última intervención en el programa de las tardes de Telecinco.

¿Quién es la mujer con la que el grancanario estaría olvidando a la 'Pantojita de Canarias'?

"¡No quiero que esté con ella!"

Omar Sánchez ha visto cómo en cuestión de semanas se ha convertido en el objetivo de los paparazzis y de la prensa tras anunciar su inesperada ruptura con la 'influencer'.

Además, su nueva faceta laboral posicionaría al monitor de surf como una nueva estrella de las redes sociales, un hecho que ya le ascendería a la categoría de personaje público y tendría que lidiar con la prensa más que nunca.

Sin embargo, el joven parece que estaría olvidando a Anabel con otra conocida mujer, la periodista y colaboradora de 'Ya son las ocho', Alexia Rivas.

Al ser preguntada por esta cuestión, Anabel Pantoja montó en cólera en el plató de 'Sálvame' y, a grito pelado, aseguró que "¡No quiero que esté con ella!. Simplemente porque se me ha dicho somos amigos, somos amigos y si veo que eso existe… me creo lo que me dice la persona con la que he estado cuatro años", decía visiblemente molesta la joven negando el nuevo romance del grancanario.