Indignada, directa, más clara que nunca y sentando un auténtico e histórico precedente.

Así ha sido la última intervención de Gloria Camila Ortega, hija de Rocío Jurado y hermana de Rocío Carrasco, en 'Ya son las ocho' el programa de sociedad presentado por Sonsoles Ónega en Telecinco.

La emisión de la última entrega de Montealto: regreso a la casa contó con un programa especial, Los papeles de la Rota, que puso al descubierto las vergüenzas de la familia Mohedano después de que Rocío Carrasco sacase a la luz un total de 48 documentos que recogen las declaraciones que se hicieron en ante el tribunal de La Rota en los que reconocían los hechos contados por la hija de 'La más Grande' durante estos meses.

Un programa que, no solo ha vuelto a desatar una tormenta mediática, sino que ha provocado que una de las personas que más se ha negado a creer la versión de Rocío Carrasco, su hermana Gloria Camila, ahora de un paso adelante y se posicione en contra de Antonio David Flores.

La joven se ha sentado en el plató de Ya son las ocho y ha hablado como nunca dando un golpe sobe la mesa y provocando un giro de guion con el que dispara contra el padre de su sobrina Rocío Flores.

Así han sido las incendiarias y polémicas declaraciones de Gloria Camila con las que ha resquebrajado, aún más, la estabilidad del clan Mohedano - Flores.

"Si hubiese vivido todo eso, no tendría relación con él a día de hoy"

Gloria Camila ha hecho historia al ser la única de la familia mediática de Rocío Carrasco que ha sido capaz de ponerse al lado de su hermana tras la emisión del doloroso documental que confirma el testimonio compartido por su hermana mayor.

Sus palabras eran, sin duda, las más esperadas y la joven no defraudó a la hora de confesar qué ha sentido tras ver el programa en el que su propia madre, Rocío Jurado, confesaba en el tribunal de la Rota ser conocedora del drama personal que vivió Rocío Carrasco durante años.

Muy directa, pausada y mirando a cámara, Gloria Camila no se dejó nada en el tintero y apuntó directamente contra Antonio David Flores. "Hay cosas que he visto que me parecen bochornosas, hay otras actitudes que me parecen lamentables”, dijo ante la cara de sorpresa de sus compañeros.

Además, la joven hizo una confesión que dejó a todo el plató en silencio. "Si hubiese vivido todo eso no tendría relación con él a día de hoy. Hay cosas que desconocía y las veo ahora y me parecen lamentables”, aseguró refiriéndose a Antonio David.

Al ser preguntada por el motivo que le sigue manteniendo cerca del ex colaborador, Gloria aseguró que lo hace porque "es el padre de mis sobrinos, que son los que me importan en esta historia”.