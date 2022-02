Gervasio Deferr fue este domingo el protagonista en ‘Lo de Évole’, donde se abrió en canal para narrar su carrera deportiva y mostrar el infierno personal que ha vivido. Sin caretas ni tabúes, el triple medallista olímpico habló con Jordi Évole sobre su adicción al alcohol y a otras drogas. El deportista barcelonés tampoco rehusó a la hora de hablar de sus momentos más bajos y admitió que tuvo pensamientos suicidas debido a problemas de salud mental.

El testimonio de Deferr resultó desgarrador, sin ningún tipo de edulcorante. Un discurso lanzado desde el corazón, de verdad, del que se pueden extraer algunas frases de lo más impactantes que nos permiten conocer la realidad vivida por el medallista olímpico.

"En los Juegos de Atenas fui de fiesta, o me acuerdo ni cómo llegué. Vi a unas personas que estaban tomando algo y me metí una jarra enorme de cerveza. Al día siguiente me dijeron que estuvimos mucho tiempo, pero no recuerdo nada"

Gervasio afirmó que para los Juegos de Atenas se preparó en tan sólo cinco meses y en los que tuvo que desintoxicarse a toda prisa para no dar positivo en los controles. Pero, volvió a fallar en la categoría de suelo, su predilecta. La respuesta al tremendo enfado fue irse de fiesta.

"Me di cuenta de que llevaba seis años bebiendo todos los días"

En los Juegos de Pekín, Deferr logró una plata olímpica que le causó una decepción que le hizo retirarse, al verse sin fuerzas para prepararse para los Juegos de Londres de 2012. En 2011 anuncia que su retirada.

Durante esos años en los que vivió en Madrid, su vida cae en picado. "Cada día estoy desde las 15:00 en bares con amigos y con vida social. Era dormir por la mañana, comer y luego por la tarde otra vez. Hubo un momento que me di cuenta que llevaba seis años bebiendo todos los días. Seis o siete medianas y dos o tres cubatas. Sin nada que hacer ni objetivo, al final te envenena”.

"Me he despertado alguna mañana tirado en la calle con sangre sin saber qué había pasado"

Durante esa etapa de autodestrucción, el atleta confesó a Jordi Évole que había mañanas en las que no recordaba nada de lo sucedido el día anterior: "Había mañanas que me despertaba con sangre y no sabía si era mía o si me había peleado. No sabía qué hacer y me juraba que no volvería a pasar, pero me volvía a pasar".

"Maltratar a una persona psicológicamente está igual de mal que ponerle una mano encima. Estaba locamente enamorado de ella, pero no estuve a la altura. Por momentos era déspota, imbécil. Es triste"

En los momentos oscuros de su vida, Gervasio Deferr admitió que no tuvo a nadie a su lado: "Solo tenía cerca a mis demonios". Las parejas que tuvo en esos momentos de declive fueron quienes tuvieron que aguantar todos sus problemas y no recibieron un buen trato.

Deferr, reconoció a Évole que a pesar de que no era su intención hizo daño a esas personas: "Son personas a las que he querido muchísimo, pero les he hecho daño".

"He pensado 'igual mañana no me levanto' y me daba igual"

Gervasio Deferr habló sin pelos en la lengua con Évole, también cuando tocaron el tema del suicidio. El gimnasta reconoció haber temido por su vida en más de una ocasión.

"El 14 de febrero de 2017 entro por primera vez en la clínica de desintoxicación. Me dijeron que era politoxicómano"

Ese año, el deportista catalán toca fondo y opta por pedir ayuda a Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español. Tras una reunión, deciden ingresar al Deferr en un centro de rehabilitación, donde permaneció 10 meses.

"Yo he sido un personaje hasta que me retiré, y encontrar la persona que soy hoy en día, me ha costado"

Después de tanto sufrimiento, Deferr aseguró que le costó, pero finalmente encontró a la persona que es hoy en día.