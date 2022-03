'Tu cara me suena' encara su camino hacia la gran final de su novena edición, que tendrá lugar este próximo viernes en Antena 3. La cadena ha celebrado este martes una rueda de prensa en la que los cinco finalistas - Nia, María Peláe, Agoney, Rasel y Eva Soriano- han hecho balance y han comentado sus impresiones ante esta última gala, que será en directo. "La máxima verdad es lo que vamos a vivir este viernes, porque el voto del público es el que va a decidir quién de los cinco gana. El resultado puede sorprender. Me gustaría que siempre fuese así, pero la dificultad de los números lo impide", aseguró Manel Fuentes.

"Estoy muy contenta de mi evolución. Me acuerdo de una reunión con Tinet (Rubira) en la que yo le dije que non sabía imitar. Me dijo que todos los cantantes le decían lo mismo. Todo el mundo con el que habla me dijeron que me relajase y que poco a poco vas encontrando cosas que vas poniendo en práctica en cada imitación. Yo he hecho cosas en este programa que no pensaba que iba a hacer, técnicamente hablando de canto. Siento que he ganado porque me lo he pasado genial", afirmó Nia, primera finalista del programa.

Por su parte, María Peláe también señaló cómo ha disfrutado de toda la experiencia: "Ha sido aprender a marchas forzadas día tras día, pero también de mis propios compañeros. Este programa me ha enseñado mucho a nivel personal y profesional. Hasta a maquillarme. Yo siempre he cantado como he cantado y he tirado para adelante. Cuidan hasta el último detalle. Ahora que estamos en el final, creo que nos vamos a echar de menos".

"Para hacer este programa hay que dar mucho. Soy una persona con mucho miedo escénico. Cuando te ves caracterizado, dices ‘UAU. No me reconozco’. Salir al escenario sin reconocerte es muy raro, pero creo que hemos ido superando este miedo, y ha sido muy bonito. Tuve que imitar a Mónica Naranjo y fue muy bonito. Fui con mucho porque era una de las mejores voces de nuestro país y hay que hacerlo con mucho respeto. Le gustó mucho, y yo muy feliz. Es muy bonito cuando el artista te dice que le gusta", aseguró Agoney, que añadió que un día se asustó por una reacción a sus imitación: "Hice de Camilo Sesto y su cuenta de Twitter me mencionó".

Rasel tampoco dejó aprovechar la ocasión para definir a 'Tu cara me suena' como una experiencia "insuperable": "Entré aquí con muchísimas ganas de darlo todo y, como dicen mis compañeros, se aprende una barbaridad de cosas tuyas que si no hubieras estado en el programa no hubieras sacado. Ha sido una pelea diaria conmigo mismo porque los retos son muy difíciles. Por ejemplo, yo no sé hablar inglés y era una pasada de hacer de Tom Jones. Al final, las ganas, el esfuerzo y el equipo que hay…

En el caso de Eva Soriano, con tono de humor, considera que debe de ganar la comedia, ámbito al que representa en esta final: "Este es un formato de cantantes maravillosos, pero nunca han ganado los ‘jajas’. Creo que empecé la edición con una maldición. A cada artista que hacía le pasaban cosas".

"Yo estoy muy contenta con mi paso por el programa. La verdad que la progresión y el esfuerzo se ha visto. Lo he compaginado con el programa de radio, levantándome muy temprano y acostándome muy tarde", declara la cómica, proponiendo una cosa en el caso de que no consiga el triunfo: "Si no gano esta edición, yo planteo a la gente de casting es ir haciendo temporadas hasta que gane una". "Incluso de jurado", le contestaba Tinet Rubira (Director general de Gestmusic) a Eva Soriano, que añadia: "Se abre una puertecita aquí".

"Hemos ido creciendo a medida que la exigencia del público lo ha hecho"

Además de la impresiones de los finalistas, la cadena y la productora también han hecho balance de lo que ha sido la novena edición de 'Tu cara me suena' en términos de audiencia. "'Tu cara me suena' es parte del éxito de Antena 3. Es el talent más visto de la televisión… En esta temporada, más de 20 millones de personas han pasado por algunas de las galas. Es historia viva de la televisión. Es un formato transversal. Aúna humor y talento. (...) No solo ha flipado el jurado, sino los espectadores porque ha sido la edición más vista en lo últimos 5 años. Eso significa que es un formato que tiene salud.", declaró Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia Televisión.

"El alma de 'Tu cara me suena' es el talento. Siempre estaremos agradecidos a los concursantes porque no es un formato fácil. Exige mucho sacrificio. Hay espacio en los que grabas y te vas. Aquí es muchos días en casa esforzando, memorizando y ensayando. Son muy generosos. Creo que están recogiendo los frutos de ese trabajo. En 'Tu cara me suena' cada uno gana de alguna manera", añadió la directiva.

Por su parte, Tinet Rubira, director general de Gestmusic, desveló que el equipo del programa y de la productora ya estaban pensando en cosas para su décima edición: "Vamos palpando que es lo que espera nosotros el público, que cada vez esperamos el público. En la primera edición, salía un famoso con una peluca y ya se trochaban, ahora sería una decepción. Hemos ido creciendo a medida que la exigencia del público lo ha hecho. No podemos ser referencia no nos podemos dormir".

Además de destacar que no es fácil lo que hacen los concursantes, Rubira también habló de las dificultades que tiene hacer un espacio como 'Tu cara me suena': "Nosotros no solo hemos tenido que vencer la reticencia del artista sino de su entorno, sino de su manager y tal. Sabemos que es un riesgo. Una de las virtudes del programa es que todo es verdad y ahí sales con ella, notándose si has trabajado mucho. Por eso gusta tanto porque no es un programa ‘bien queda’ con todo el mundo. Hay un 12 y un 4 que dar. El público sabe que es verdad".

"Lo que 'Tu cara me suena' le has dado a los finalistas es una exposición y un escaparate cada viernes para demostrar los buenos que son y las carreras tan largas que tienen. Si ellos han destacado tanto, si han destacado tanto, es porque ha habido unos veteranos que se han cargado el programa a las espaldas y los han acercado a un público que ya los conocían. Es eso lo que nos gustan del casting: tener figuras muy solidas que garantizan que el público sepa que van a estar en 'Tu cara me suena' y luego gente que tenga un recorrido y un descubrimiento", sentenció el productor, teniendo un gesto de cariño y de homenaje a los concursantes que no han sido finalistas, como Los Morancos, desvelando que tardaron 5 temporadas en convencerlos para concursar: "No es un día de llamar y ya. Con Jordi Évole tardamos 3. Es un trabajo que hacemos todos. Hay como un lobby que tira de los hilos".