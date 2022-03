El despido fulminante de Paz Padilla de Mediaset España va a traer tanta cola que va a dar contenido durante semanas.

La noticia de la marcha de la presentadora, pese a que ya resonaba con fuerza, se confirmó a golpe de exclusiva y las informaciones sobre lo que hay detrás del fin de la relación entre el grupo de comunicación y la gaditana no cesan.

Ante el aluvión de rumores y noticias que surgieron al conocerse su despido, Mediaset España salió al paso revelando los motivos que habrían llevado a la cadena a tomar esta decisión. Según fuentes del grupo liderado por Paolo Vasile, el motivo por el que se ha decidido finalizar el contrato de larga duración que ambas partes habían renovado hace siete meses es "el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero".

Sin embargo, uno de los mayores enemigos de Mediaset y de la productora de 'Sálvame', La Fábrica de la Tele, Antonio David Flores, ha aprovechado el tsunami mediático que ha generado la noticia para revelar la que podría ser la verdad oculta que se esconde tras el despido de Paz Padilla.

Rebelión ante una imposición

A través de su canal de Youtube, el ex marido de Rocío Flores y ex colaborador de Sálvame contó la que, según él, sería la verdadera causa que provocó la caída de uno de los rostros más cuestionados de la cadena.

Antes de dar las razones, Antonio David quiso enviarle un mensaje de apoyo a la que se refiere como su amiga. "Cuentas con el apoyo de muchísima gente que te valora y que te tiene mucho cariño. Es una pena que la cadena se desprenda de una cara amable", decía el ex guardia civil.

Según Flores, el motivo por el Paz Padilla ha sido despedida de Mediaset nada tiene que ver con su encontronazo con Belén Esteban. "La historia viene mucho más atrás. Paz Padilla no participó del pensamiento único impuesto por los dueños de la productora ‘LFDLT’ a raíz del documental de Rocío Carrasco" aseguraba mientras daba un paso más allá. "Ellos impusieron una serie de directrices a seguir, y Paz fue una de las personas honestas que se mantuvo en su convencimiento y no tragó esas directrices marcadas porque ella no compró la historia del documental" afirmaba tajante.