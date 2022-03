Una vez más, el barrio de Costa Ayala en Las Palmas de Gran Canaria se vuelca con la cantante isleña Nia Correia, que este viernes participa en la final del programa de Antena 3 'Tu cara me suena'. Figura entre los cinco finalistas junto a María Peláe, el tinerfeño Agoney, Rasel y Eva Soriano.

Nia, que en 2020 se proclamó ganadora de 'Operación Triunfo', ha vuelto a demostrar su talento en este otro formato televisivo de imitaciones musicales y es una seria aspirante a hacerse con el primer puesto. Desde Costa Ayala, donde reside su familia, van a prestarle apoyo y han convocado a los vecinos a ver la final a partir de las 20.00 horas en el campo de fútbol.

"Estoy muy contenta de mi evolución", contaba Nia en la rueda de prensa previa a la final: "Yo he hecho cosas en este programa que no pensaba que iba a hacer, técnicamente hablando, de canto. Siento que he ganado porque me lo he pasado genial".

Edición memorable

La última gala de esta temporada será en directo. Se cierra así una edición que comenzaba con un homenaje a la gran Raffaellà Carrà y ha dejado momentos memorables como la sorprendente imitación que el periodista Jordi Évole hizo de Lori Meyers.

"'Tu cara me suena' es parte del éxito de Antena 3", ha manifestado Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia Televisión: Es el talent más visto de la televisión… En esta temporada, más de 20 millones de personas han pasado por algunas de las galas. Es historia viva de la televisión. Es un formato transversal. Aúna humor y talento. (...) No solo ha flipado el jurado, sino los espectadores porque ha sido la edición más vista en lo últimos 5 años. Eso significa que es un formato que tiene salud".