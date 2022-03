La Copa del Rey volvió a ser un balón de oxígeno para Mediaset, que alcanzó casi tres millones de espectadores con el encuentro entre el Valencia y el Athletic de Bilbao: 18,7% y 2.925.000 espectadores. No obstante, 'Pasión de gavilanes' no se aprovechó de este resultado y una vez acabado el encuentro se quedó con un frío 9,7% y 1.022.000 fieles en el late-night. Previamente, en la que fue su última emisión en la sobremesa, la serie consiguió un 7,3% y 806.000 seguidores. En Antena 3, 'El Hormiguero' no perdió fuerza pese al fútbol y firmó un buen 16,5% y 2.687.000 espectadores. Después, la película 'Durante la tormenta' firmó un correcto 12,7% y 1.241.000. Por su parte, 'Todo es verdad' (8,4% y 791.000) le ganó la batalla a 'El Objetivo' (7,9% y 756.000).

Prime time ANTENA 3 El Hormiguero: Estopa: 2.687.000 y 16,5% Cine: Durante la tormenta: 1.241.000 y 12,7% TELECINCO Previo fútbol: Copa del Rey: 1.789.000 y 11,7% Fútbol: Copa del Rey: Valencia-Ath. Bilbao: 2.925.000 y 18,7% Pasión de gavilanes: 1.022.000 y 9,7% LA 1 Las tres puertas: 700.000 y 5,4% LASEXTA laSexta clave: 881.000 y 6,1% El intermedio: 1.315.000 y 8,1% El objetivo de Ana Pastor: 756.000 y 7,9% CUATRO First dates: 802.000 y 5,2% First dates: 1.142.000 y 7,1% Todo es verdad: 791.000 y 8,4% LA 2 Espacios increíbles: 258.000 y 1,7% Documaster: 467.000 y 3,1% Late night ANTENA 3 Cine 2: La niñera perfecta: 225.000 y 7,4% TELECINCO Madres: Amor y vida: 378.000 y 7% Secret Story: Diario: 213.000 y 8,7% CUATRO En el punto de mira: 204.000 y 7,3% LA 1 Cine: La caída del imperio americano: 264.000 y 5,3% LASEXTA Crímenes imperfectos: 119.000 y 4,6% LA 2 La tumba prohibida de Atila: 226.000 y 2,3% La tumba prohibida de Atila: 134.000 y2% Conciertos Radio 3 Featherweight: 45.000 y 1,1% Documenta2: 51.000 y 2% Sobremesa y tarde ANTENA 3 Amar es para siempre: 1.310.000 y 13,1% Tierra amarga: 1.708.000 y 17,8% ¡Boom!: 1.122.000 y 11,4% Pasapalabra: 2.710.000 y 22,3% TELECINCO Sálvame Lemon tea: 856.000 y 7,7% Incluye: - Pasión de gavilanes: 806.000 y 7,3% Sálvame naranja: 1.176.000 y 12% Ya son las ocho: 1.221.000 y 10% LA 1 Victoria: 621.000 y 6% Servir y proteger: 540.000 y 5,6% El cazador: 831.000 y 8,6% España directo: 686.000 y 6,4% Aquí la Tierra: 1.235.000 y 9,4% LASEXTA Zapeando: 730.000 y 6,6% Más vale tarde: 850.000 y 8,7% CUATRO Todo es mentira: Previo: 188.000 y 1,7% Todo es mentira: 922.000 y 8,3% Todo es mentira bis: 858.000 y b8,6% Cuatro al día: 627.000 y 6,4% Cuatro al día a las 20h: 820.000 y 7% LA 2 Saber y ganar: 781.000 y 6,9% Grandes documentales: 427.000 y 4,2% Documenta2: 257.000 y 2,7% Grandes viajes ferroviarios por Asia: 265.000 y 2,6% Arqueomanía: 171.000 y 1,5% El canal de Castilla Ramal de Campos: 164.000 y 1,2% Mañana TELECINCO El programa de Ana Rosa: 627.000 y 19% Ya es mediodía: 1.354.000 y 16% ANTENA 3 Espejo Público: 480.000 y 14,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 1.008.000 y 16,1% La ruleta de la suerte: 1.741.000 y 18,8% LASEXTA Aruser@s el humorning: 224.000 y 12,2% Aruser@s: 388.000 y 14,7% Al rojo vivo: 686.000 y 13,8% LA 1 La hora de La 1: 326.000 y 7,5% CUATRO Alerta Cobra: El equipo (2ª parte): 74.000 y 2,7% Alerta Cobra :Revancha: 122.000 y 4,3% Alerta Cobra: El gran regreso: 146.000 y 4,6% Alerta Cobra: Alerta semir: 174.000 y 4,5% Alta tensión: 217.000 y 3,9% LA 2 Aquí hay trabajo: 7.000 y 0,3% La aventura del saber: 26.000 y 0,9% Turismo rural en el mundo: 43.000 y 1,4% ¿Cómo lo haríamos hoy?: 41.000 y 1,2% Mañanas de cine: La venganza de Frank James: 191.000 y 3,8% Las recetas de Julie: 188.000 y 2,1% Documenta2: 182.000 y 1,6% Informativos LA 1 Telediario matinal: 163.000 y 14,7% Telediario 1: 1.140.000 y 9,8% Informativo territorial 2: 1.044.000 y 9,2% El tiempo 1: 952.000 y 8,6% Telediario 2: 1.595.000 y 10,1% ANTENA 3 Noticias de la mañana: 230.000 y 17,3% Antena 3 noticias 1: 2.521.000 y 21,7% Tu tiempo con Roberto Brasero: 1.148.000 y 10,3% Antena 3 noticias 2: 3.408.000 y 22,8% TELECINCO Informativos Telecinco Matinal: 84.000 y 9% Informativos Telecinco Matinal: 200.000 y 14,2% Informativos Telecinco Matinal: 288.000 y 14,2% Informativos Telecinco 15:00: 1.928.000 y 16,5% Informativos Telecinco 21:00: 1.705.000 y 11,9% CUATRO Deportess Cuatro: El VAR: 152.000 y 2% LASEXTA laSexta noticias 14h: 1.449.000 y 13,3% laSexta noticias: Jugones: 916.000 y 7,8% laSexta noticias 20h: 1.014.000 y 8,7% Ranking Día Antena 3 15,6%, Telecinco 13,5%, laSexta 8,7%, Autonómicas (FORTA) 8,6%, La 1 7,7%, Temáticas de pago 7,4%, Cuatro 5,9%, La 2 2,7%, Autonómicas privadas 0,3%. Mes Antena 3 15,6%, Telecinco 12,9%, laSexta 8,9%, Autonómicas (FORTA)8,4%, La 1 8,1%, Temáticas de pago 7,1%, Cuatro 5,9%, La 2 2,7%, Autonómicas privadas 0,4%.