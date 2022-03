Telecinco ha vuelto a promocionar nuevos capítulos de 'La que se avecina'. La cadena ha comenzado a anunciar el regreso de la comedia, que aún tiene pendiente de emitir en abierto la segunda mitad de su temporada 12, que está disponible en Amazon Prime Video desde enero de 2021.

Sin embargo, no es la primera vez que la cadena emite promociones de estos nuevos capítulos. Hace ya unos meses la cadena comenzó a anunciar esta segunda parte, aunque finalmente no se supo más. Por tanto, no es del todo seguro que la vuelta de la serie vaya a ser inminente.

Hay que recordar también que esta temporada, partida por la mitad, se dejó de emitir a finales de 2020. Es decir, que la cadena la va a retomar como mínimo un año y cuatro meses después de su última emisión, una decisión que a los fans de la serie no les ha parecido nada acertada porque puede afectar en su rendimiento.

Aunque 'La que se avecina' fue en su día un filón de audiencias para Telecinco, lo cierto es que su última temporada se tuvo que conformar con un 13,7% y 1.580.000 espectadores de media, datos que no dejan de ser envidiables para otras series españolas en abierto pero que no suponen demasiado para la crisis de la cadena. En su día, esa primera parte se enfrentó a la primera edición de 'Mask singer' en Antena 3, cayendo siempre derrotada.