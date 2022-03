Belén Esteban le ha mandado un irónico recadito a Paz Padilla en su vuelta a 'Sálvame' que no ha pasado desapercibido para ninguno de los compañeros que esperaban con ansias el regreso de la colaboradora.

Después de un mes fuera del plató del programa de las tardes de Telecinco, la de Paracuellos ha regresado a su programa y ha hablado de todo lo que ha ocurrido en su ausencia.

Tras su espectacular viaje a Dubái en el que la colaboradora protagonizó un increíble reportaje con el que confirmaba el éxito internacional de su marca, Sabores de la Esteban, Belén continuó fuera del programa durante unas semanas más, un hecho que no se entendió por parte de la audiencia.

Ahora, en su vuelta, la 'Princesa del Pueblo' ha confesado que se contagió de COVID-19 y que este ha sido el motivo por el que ha tenido que retrasar su vuelta a Sálvame.

Sin embargo, todo el mundo esperaba para saber cuál era la primera reacción de Belén Esteban al despido fulminante de Paz Padilla de Mediaset España, puesto que la última vez que la humorista estuvo en las instalaciones del grupo de comunicación protagonizó un tensísimo encontronazo con ella.

Un mensaje de ¿paz?

Antes de dirigirse a la presentadora, Belén no perdió la oportunidad de desmentir todas aquellas informaciones que aseguraban que fue su disputa con la gaditana lo que provocó el despido de la humorista. "Yo no voy a juzgar el trabajo de nadie, pero quiero que quede bien claro que lo de Paz no ha sido por culpa de Belén Esteban", dijo mirando a cámara y muy segura de lo que decía.

Tras esta aclaración, Carlota Corredera le preguntó a la de San Blas si quería decir algo más sobre este tema y Belén aprovechó para enviarle un mensaje a Padilla con ciertos tintes de sorna, pero con un buen fondo. "Yo no le deseo nada malo a nadie. Solo deseo que todo el mundo sea muy feliz, que tenga mucho amor y que le vaya muy bien la vida”, zanjó la colaboradora.