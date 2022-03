La grancanaria Nia Correia participa este viernes en la final del programa de Antena 3 'Tu cara me suena'. Figura entre los cinco finalistas junto a María Peláe, el tinerfeño Agoney, Rasel y Eva Soriano. Nia se atrevió nada más y nada menos que con una imitación de la gran Whitney Houston y su mítica canción ‘I will always love you’, famosa por la banda sonora de la película 'El Guardaespaldas'.

Nia, que en 2020 se proclamó ganadora de 'Operación Triunfo', está pisando fuerte en la final de 'Tu cara me suena' y cuenta con el apoyo de los vecinos de Costa Ayala, el barrio de Las Palmas de Gran Canaria donde reside su familia, y que acudieron al campo de fútbol para ver la retransmisión.