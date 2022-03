'SloMo', la canción con la que Chanel representará a España en el próximo Festival de Eurovisión, sigue acumulando polémicas. Una vez asumida su victoria en el Benidorm Fest, ahora algunos apuntan directamente contra su letra y la acusan de ser machista. De hecho, José Manuel Pérez Tornero, presidente de TVE, tuvo que dar cuenta en la última sesión de control.

El asunto ha ido a mayores a raíz de que el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) utilizara la letra de 'SloMo' en una campaña por el Día Internacional de la Mujer. En los carteles se recogen extractos de la letra de la canción, como "con mi bun bun, le tengo dando zun zun" , para después criticarla: "Non dady, non. El sistema perpetúa la cosificación de las mujeres".

Es por ello que en su última entrevista en la cadena SER, Alaska fue preguntada por la controversia que está generando el tema de Chanel. La voz de Fangoria, que fue jurado en el Benidorm Fest, se mostró tajante: "Yo creo que no podemos meternos en las letras ni en los libros ni en las películas de nadie. Si no te gusta, no la consumas, o di que no te gusta. No es un problema de opinión, la opinión es libre". "Cuidado", advertía la cantante.

Alaska recordó la censura que vivían antes los artistas: "Esto lo hemos vivido y no va a ningún buen lugar. Cuando algo no te gusta no lo consumas, manifiéstalo, pero no intentes que alguien no haga algo que quiera porque lo haga como tú quieras. Eso tiene un nombre y lo hemos vivido", expresó.