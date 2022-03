Paz Padilla ha dado carpetazo total a sus más de 10 años en Sálvame.

La que fuera presentadora del espacio de las tardes de Telecinco abandonó hace unas semanas el plató del formato producido por La Fábrica de la Tele y no volvió más y, después de una gran rumorología en torno a la marcha de la humorista, el propio grupo de comunicación confirmó el despido de la gaditana y comenzó una guerra abierta que no se sabe cómo terminará.

Envuelta en una gran polémica y protagonizando varios momentos que fueron muy criticados por el gran público, Padilla no se pronunció sobre el fin de su relación contractual con el gigante televisivo y decidió refugiarse en el teatro hasta que amainase la tormenta. Sin embargo, todo apunta a que este punto final será un punto y aparte a juzgar por los movimientos que ha ido dando la actriz durante los últimos días.

Si hay algo que caracteriza a la presentadora es su sentido del humor, del que tuvo que echar mano para hablar de su despido de Mediaset España asegurando que, por ahora, su etapa en televisión está cerrada.

Pese a que no piensa volver a ponerse al frente de un programa a unos meses vista, lo que sí ha hecho la gaditana es conceder algunas entrevistas en las que, inevitablemente, tenía que enfrentarse a todo tipo de preguntas relacionadas con su despido del programa. Lejos de quedarse callada, y para finalizar esta etapa que tantas alegrías le ha dado a la actriz, Padilla quiso enviarle un mensaje a sus ex compañeros y compañeras de Sálvame que ha dado mucho que hablar.

"Lo que se sucede sucede"

Durante una entrevista en la televisión catalana, a la que principalmente iba a hablar de su obra teatral, Paz no rehuyó ninguna cuestión relacionada con el que fuese su programa y esbozó algunos detalles de su salida del programa y envió un sorprendente mensaje de agradecimiento a la cadena y al formato.

"En 'Sálvame' he aprendido muchísimo. Solo puedo agradecer a Mediaset que me haya dado estos 13 años en los que creo que he crecido mucho profesional y personalmente... En 'Sálvame' no hay guion, lo que se sucede sucede", apuntaba la humorista.

Sobre su futuro profesional, la gaditana asegura sentirse tranquila. "No me va a faltar el trabajo. Me da igual ser presentadora o fregar. Lo único que tengo claro es que voy a trabajar donde sea feliz. Hoy por hoy lo soy en el teatro", zanjó.