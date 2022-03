La edición de anónimos de La Casa de los Secretos, también conocida como Secret Story, está siendo tan rápida como polémica.

Debido a los bajos resultados de audiencia que está teniendo la acogida de personajes desconocidos, Mediaset ha decidido adelantar la final del programa para disgusto de los seguidores más acérrimos del espacio.

Sin embargo, hasta que la final llegue, los concursantes no paran de dar momentazos a los fans que, en muchas ocasiones, no son nada gratos para la audiencia.

Después de varias nominaciones disciplinarias y una expulsión del mismo carácter, la audiencia se ha percatado del comentario de un concursante, Adrián, en el que aseguraba algo que no se corresponde con la transparencia de la que ha hecho gala siempre el programa.

Ha sido a través de Twitter por donde se ha hecho viral un vídeo en el que el joven profesor reconoce algo que, supuestamente, le han dicho desde la organización del programa en torno a una conducta suya de lo más reprochable.

Audiencia enfadada

Ha sido una usuaria la que se ha percatado de lo que ha dicho Adrián a sus compañeras de convivencia. El docente les reconocía que "me han dicho en el cubo que no van a sacar lo mío de anoche para protegerme", algo que hizo que la audiencia pidiera que se sacaran las imágenes y que, en caso de no ser aptas, se le expulsa de forma disciplinaria.

A Adrián le han dicho en el cubo que no van a sacar lo suyo de anoche para protegerle#Secret26F pic.twitter.com/7lsUM1hd4T — Anuska 🇮🇹💙∞1️⃣1️⃣∞👨‍🔧🪠 (@AnuskaSantiago) 26 de febrero de 2022

Ante esas declaraciones, el público ha exigido a través de la red social del pájaro azul el saber qué es lo que ha pasado y porqué se está ocultando.

"Adrián dice que lo que pasó anoche no lo van a sacar. Que eso es lo que le han dado a entender. Esto es muy fuerte y como no hagáis nada os vais a hundir mucho más" o "T5 PROTEGIENDO A LA GENTE AGRESIVA YO YA LO HE VISTO TODO EN ESTOS PROGRAMAS, LUEGO NOS VENDERAN EL TEMA DE LAS NARANJAS OTRA VEZ, QUE VERGUENZA AJENA", son algunos de los comentarios que han podido leerse.