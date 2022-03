La vida de Rosa López, también conocida por el público como 'Rosa de España', cambió radicalmente el día en el que se alzó con la victoria de la primera edición del talent musical Operación Triunfo.

Una joven de Granada pasó de ser anónima a estar en boca de todo un país que la encumbró a lo más alto y que confió en ella para representar a España en el Festival de Eurovisión.

Como ella, la misma suerte corrieron otros artistas españoles de renombre como David Bisbal, David Bustamante o Chenoa, pero fue Rosa quien sufrió la peor cara de la fama.

Así se lo ha hecho saber en una estremecedora e impactante entrevista al periodista Jordi Évole en la que López le ha confesado todos los problemas en los que se ha visto envuelta por no saber gestionar lo que, según ella, nadie cuenta sobre el éxito.

Sin embargo, lo que más estupor ha generado ha sido la dureza de una de las confesiones más sobrecogedoras de la cantante sobre los problemas que tuvo con Hacienda.

"¿Por qué no empatiza nadie conmigo?"

Rota de dolor, envuelta en un mar de lágrimas y con una apabullante sinceridad, Rosa López reconoció a Jordi Évole el problemón en el que se vio envuelta con Hacienda del que considera que ni su gestor ni su equipo estuvieron a la altura.

"Él mismo me dijo que había un problema con Hacienda, que no había justificado 80 millones de pesetas. me hubiera gustado en muchas ocasiones sentir más empatía, ¿por qué no empatiza nadie conmigo? Todo el mundo quiere sacar tajada de mí", decía sin poder contener la tristeza y las lágrimas. "Lo que pasa que un artista tiene que decir que todo va perfecto y que económicamente le va perfecto y no es así", zanjó.