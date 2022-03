Con más de una década de trayectoria a sus espaldas, Pol 3.14 lo tiene claro: su mayor sueño es acabar escribiendo libros frente al mar. Hasta entonces continuará llenando salas con su música, como ocurrió este fin de semana en la primera edición de Nevalia. El cantante y compositor fue uno de los protagonistas del evento musical de Ron Barceló, una de las paradas de la gira que le llevará por ciudades como Valladolid, Salamanca, Madrid o Tenerife.

En una entrevista con YOTELE, el autor de temas como 'Jóvenes eternamente' hace balance de su carrera y recuerda su vínculo con 'La casa de papel'. Quienes hayan visto el episodio final de la serie de Netflix habrán escuchado 'No time', un tema compuesto e interpretado por él mismo.

¿Cómo estás llevando el regreso a los escenarios?

Venimos de una racha complicada para los músicos y parece que estos conciertos ya son casi normales, así que estoy emocionado y agradecido. Ha sido muy bonito ver al público entregado. Venimos de tocar en Valencia y Barcelona y han respondido muy bien. Estoy muy contento, es una nueva oportunidad.

¿Cuáles van a ser tus próximos pasos? ¿Escucharemos pronto un disco?

De momento estamos funcionando con singles, incluyendo la canción que saqué hace poco para 'La casa de papel'. De aquí a dos meses sacaré otra cosita, iremos single a single.

¿Te gusta hablar de tus propias experiencias cuando compones?

Mi vida no es tan interesante como para tener tanto material (risas). Hay que echarle un poco de imaginación. Leo mucho y voy trabajando con el lenguaje y las historias. Al final siempre metes un poco de tu experiencia, pero según el estado de ánimo hago un poco de todo.

¿De dónde viene tu pasión por la música? ¿Cuándo te diste cuenta de que querías dedicarte a esto?

Cuando era pequeño Antonio Vega sacaba 'No me iré mañana', su primer disco en solitario. Vi un programa en Telemadrid y justo le estaban entrevistando con su guitarra acústica. Ahí empecé a fijarme y a preguntarme quién era ese hombre, porque por edad no me tocaba conocer a Nacha Pop. Flipé bastante y a raíz de eso le pedí a mi padre que me consiguiera una guitarra. Me consiguió una de su trabajo y mi vecino de arriba tenía un equipo de música. Por ahí empecé, pero no de forma constante o profesional. Al cabo de muchos años no sabía qué hacer con mi vida, cogí la guitarra y me puse a tocar en el Búho Real. Enseguida tuve una oportunidad. Desde pequeño, con mis padres, recibí algo que inconscientemente lo fui llevando a cabo.

¿Cuál hubiera sido tu trabajo soñado si lo de la música no hubiera funcionado? Ibas para periodista...

Me hubiera gustado ser surfista profesional (risas) pero empecé tarde. Me gusta mucho escribir y he publicado mi primera novela hace poco. Me hubiera gustado lo de ser escritor, que no está reñido con el periodismo. Estoy en ello.

¿Habrá tercer libro?

Sí, está en marcha. No paro de escribir, pero requiere de una concentración máxima. Respeto mucho a la gente que escribe novelas por cómo hilan todas las tramas. Tengo algo empezado, llevo una parte de la nueva novela y me gustaría publicarla de aquí a un año. Me gusta mucho leer. Siempre estoy leyendo un libro que me hace pensar y otro con historia, los voy combinando.

Algunas de tus canciones, como 'Jóvenes eternamente', siguen estando muy presentes con el paso de los años. ¿Qué significa eso para ti?

Significa que, al final, mi trabajo tiene cierta repercusión. Sin haber tenido el apoyo de los medios que han tenido otros grupos, estoy bastante orgulloso de que canciones como 'Jóvenes eternamente' perduren en el tiempo y se hayan transmitido de generación en generación. Casi se ha convertido en un himno. A veces me llegan vídeos de personas volviendo a casa en estados curiosos (risas) cantando la canción, hay discotecas que cierran con ella. Para mí es doblemente nutritivo, primero porque no ha sonado tanto, y segundo porque ha llegado a muchas personas.

El éxito siempre es muy subjetivo. ¿Qué es para ti?

Para mí el éxito es estar tranquilo, llegar a casa, tumbarte en el sofá y abrazar a la persona que quieres. Eso para mí es el éxito absoluto. Y si es enfrente del mar, mejor que mejor. No necesito grandes cosas como ganar un Grammy, no entra en mi hoja de ruta. Soy feliz viviendo de esto y teniendo una vida agradable.

Terminaste 2021 poniendo banda sonora al final de 'La casa de papel' con la canción 'No time'. ¿Qué tal fue la experiencia?

Fue una experiencia increíble. No recuerdo una serie española tan mediática y con una imagen de marca tan bestia por todo el mundo. Cuando se me dio la oportunidad y me dijeron que me querían escuchar, les enseñé un boceto que les encajó. Me pidieron la letra en inglés y me puse a trabajar en él, creo que pasará a la historia.

Has trabajado bastante con Álex Pina (creador de 'La casa de papel'), que tiene varios proyectos en marcha. ¿Seguís en contacto para cualquier otra colaboración que pueda surgir?

Hemos trabajado juntos y está claro que le acompaño en su camino. A veces nos descolgamos, pero nos une cierta relación. Es posible, la estadística lo demuestra (risas) pero no puedo decir que sí o que no. Ahora mismo es el hombre del momento en la ficción de este país, me gustaría repetir y creo que a él no le importaría porque confía en mí. Me pide cosas y me adapto bien a lo que necesita.

¿Eres muy seriéfilo? ¿A qué otra serie te hubiera gustado ponerle música?

¡Soy súper seriéfilo! Y he sido muy cinéfilo, pero es verdad que las series se lo han comido un poco todo. Disfruto mucho con una buena serie. Me ha gustado mucho 'Ozark' y también acabo de ver 'Cheyenne y Lola'. Paso buenos ratos y me relajan. Creo que es muy necesario para estos tiempos tan complicados que corren. También me flipó 'Juego de tronos' y no me puedo olvidar de 'The young pope'. Una de mis películas favoritas es 'La gran belleza', Paolo Sorrentino hace disfrutar con sus mensajes y también visual y musicalmente.

¿Cuál dirías que ha sido el momento más especial en tus más de diez años de carrera?

No me voy a ir muy lejos, no es nada estratosférico. El pasado viernes, después de venir de unos momentos complicados, tuvimos un concierto casi normal y disfruté como hacía años.

¿Algún sueño por cumplir?

Mi sueño es acabar escribiendo libros enfrente del mar y con alguien que me aguante (risas).

¿Con qué artistas te gustaría colaborar?

Me gusta mucho Ana Mena y también Lali Espósito, estaría bien trabajar con ellas.

¿Te ves participando en alguna competición como el Benidorm Fest?

No aguanto tanta presión, no soy tan mediático. Me pongo nervioso y no podría hacerlo. Tener a tanta gente mirándome a la vez desde sus casas, en un concurso con público... No soy muy de eso, creo que no tengo ese perfil. Voy un poco más por la sombra.

¿Crees que no llevarías bien tanta exposición pública?

No lo llevaría nada bien. Tanta presión no va conmigo, no soy muy de concursos. Lo respeto, por supuesto, y cada uno tiene todo el derecho a exponerse y hacer con su vida lo que quiera. Esto es súper complicado y esas catapultas muy bestias.