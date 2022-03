Terelu Campos ha vuelto a la factoría de Sálvame por la puerta grande.

La hija de María Teresa Campos presenta, junto a María Patiño, Sálvame Lemon Tea, un espacio previo al inicio del programa de las tardes de Telecinco en el que ambas comunicadoras repasan con humor e ironía la actualidad rosa del momento.

La hermana mayor de las Campos, que dijo que nunca volvería a Sálvame, parece que ha encontrado un término medio para hacer efectivo su exitoso regreso, porque lo cierto es que tanto Terelu como María han creado un binomio perfecto que ha conseguido enganchar a la audiencia cada tarde.

Ahora, todas las tardes las presentadoras toman el té y analizan lo que pasa con los famosos patrios pero, como todo, trabajar en la televisión tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y si no que se lo digan a Terelu que vivió un 'tierra trágame' en toda regla ahce unos días.

Un micrófono abierto le jugó una muy mala pasada a la presentadora y este hecho permitió desvelar cuál es la opinión de Terelu Campos sobre El Programa de Ana Rosa.

Un pensamiento nada educado

Durante la emisión de un vídeo en el que los colaboradores del programa de Ana Rosa compartían sus sensaciones sobre lo que esperaban de la entrevista de Amador Mohedano, la hija de María Teresa Campos e íntima amiga de Rocío Carrasco compartió, sin saber que su micro no estaba apagado, su opinión sobre el formato de actualidad de las mañanas de Mediaset España.

"Puto programa, eh", se escuchó decir a Terelu mientras se terminaba el vídeo y debía continuar con el programa. Sin embargo, no sabemos si porque no se dio cuenta o porque prefirió pasar por alto el incómodo momento, la presentadora siguió adelante como si no hubiese pasado nada.