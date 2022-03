Todo está listo para que las celebrities españolas se tiren del helicóptero y comiencen la que sin duda será la experiencia más extrema de sus vidas: Supervivientes.

Mediaset España ya anuncia desde hace unos días los vídeos promocionales de la vuelta del formato de supervivencia y aseguran que la nueva edición se presenta como la más "salvaje" de toda su historia.

Una edición que busca romper los audímetros con el casting más inesperado y explosivo de sus más de 20 ediciones, para el que previsiblemente contarán con rostros que nunca hubiésemos esperado en Honduras y que darán mucho que hablar.

Sin embargo, la gran bomba mediática detonó hace unos días cuando se puso sobre la mesa la posibilidad de que Antonio David Flores volviera a la pequeña pantalla como concursante de Supervivientes 2022. El ex marido de Rocío Carrasco y padre de sus dos hijos lleva meses apartado de la televisión después de la emisión del documental de la hija de Rocío Jurado, en el que relataba los supuestos malos tratos que esta habría recibido por parte del ex colaborador de Sálvame.

Ahora, ha sido el propio Antonio David el que ha dado respuesta a la gran incógnita sobre su vuelta a la televisión: ¿será concursante de Supervivientes 2022?

Posición clara e inamovible

A través de su canal de Youtube, el ex guardia civil ha hablado sobre su posible fichaje para el programa de supervivencia y ha revelado los motivos de su decisión.

"En un programa de Telecinco donde me han destruido a mí y a mi familia han estado debatiendo con absoluta normalidad sobre cómo sería mi fichaje en Supervivientes. Nos hace falta el dinero, aunque en mi canal de YouTube voy ganando de forma humilde", comenzaba su explicación Antonio David.

"Para que yo estuviese en Supervivientes, habría que contar la verdad sobre mi despido, que fue un negocio porque no había otra opción, ya que habían comprado el documental", apuntaba mirando a cámara para resaltar que "no sería cuestión de negociar dinero, se trata de que me pidan perdón públicamente, para resarcir mi nombre y el de mi familia", aclaraba.

Tras estas afirmaciones, Antonio David desvelaba si participará o no en el programa. "Si pensáis que Antonio David se va a bajar del carro, ya os digo que no. Y menos tirarme del helicóptero. Si soy el fichaje estrella de Supervivientes, os recomiendo que busquéis a otro porque no voy a estar", reveló.