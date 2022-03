Rocío Carrasco vuelve a estar en el ojo del huracán y ha recibido una noticia de lo más inesperada que podría poner su vida del revés.

La hija de Rocío Jurado se ha convertido, desde la emisión de su exitoso documental, Contar la verdad para seguir viva, en el ejemplo de centenares de mujeres que se vieron reflejadas en su historia.

Pero, como en toda historia, la segunda parte, es decir, Antonio David Flores, continúa su particular e interminable cruzada contra la madre de sus dos hijos y, ahora, ha vuelto a poner a jaque a Carrasco utilizando lo que a ella más le duele: su hijo David.

Inmersa en la grabación de la segunda parte de su documental, Rocío ha tenido que pararlo todo para enfrentarse a una demanda interpuesta por Flores y ratificada por su hijo.

Una querella que, en caso de no ganar, haría que Rocío Carrasco terminase en la cárcel, porque su ex marido pide prisión para ella.

Así lo ha confirmado la revista Lecturas que, en exclusiva, ha revelado los detalles de la denuncia y lo que podría suceder cuando ambas partes se vean las caras en el banquillo.

Elevada indemnización

Según la mencionada revista, Rocío Carrasco dejó de pagar la pensión de 200 euros de David después de que Antonio David no abonara durante años los 560 euros mensuales de manutención del joven.

Y, ahora, Antonio David no solo pide cárcel para su ex mujer, sino que también solicita una indemnización de 15.000 euros a Rocío Carrasco por no pagar la pensión.